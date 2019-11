ING werkt aan pratende geldautomaat

De bank rust haar automaten in Nederland uit met een spraakfunctie voor slechtzienden. Ook in ons land liggen daar plannen voor op tafel.

ING-klanten met een visuele beperking of leesproblemen, kunnen voortaan makkelijker geld afhalen door een koptelefoon aan te sluiten op de automaten van de bank. Via een aparte spraakfuncties krijgen ze dan te horen wat er op het scherm van de automaat staat en krijgen ze de nodige instructies.

Na een reeks tests lanceert de Nederlandse grootbank de nieuwe automaten nu in de vestigingen van de Albert Heijn-supermarkten en op de luchthaven van Schiphol. In totaal gaat het om 870 toestellen. Al zullen dat er later beduidend meer worden: samen met ABN AMRO en Rabobank is ING in Nederland een gezamenlijk netwerk van geldautomaten aan het uitbouwen, de zogenaamde Geldmaat. Tegen eind 2020 zullen al die toestellen met een spraakfunctie worden uitgerust.