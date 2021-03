ING wil betaalproblemen opsporen met artificiële intelligentie

ING investeert in een Amerikaanse startup die betaalproblemen via articiële intelligentie opspoort. Er komt een pilootproject in België.

De Amerikaanse starter FlowCast ontwikkelt al een vijftal jaar vanuit San Francisco technologie die financiële instellingen beter moet helpen inschatten of hun klanten in staat blijven om hun kredieten af te lossen en hoe je als bank kan reageren voor er problemen opduiken.

'Met onze algoritmes kunnen we eigenlijk voorspellen of een particuliere klant of bedrijf op een bepaald moment een betaalachterstand dreigt op te lopen, lang voor dat effectief het geval is,' zegt oprichter Ken So.

Nu banken de voorbije maanden massaal extra geld hebben opzijgezet om eventuele kredietverliezen op te vangen, is het meer dan ooit zaak om dat betaalverkeer zo efficiënt mogelijk op te volgen

'Maar de modellen die de banken hanteren om de mogelijke risico's in te schatten zijn doorgaans gebaseerd op data van voor de coronacrisis', zegt Ken So. 'Die modellen zijn nu gedateerd, terwijl we met Flowcast in staat zijn de situatie nagenoeg in real time op te volgen. We passen ons algoritme ook aan aan de steunmaatregelen en de lokale regelgeving van het land waarin de bank is gevestigd.'

De starter uit Silicon Valley heeft alvast bankgroep ING overtuigd van zijn potentieel. Anderhalf jaar geleden had ING via zijn fintechfonds ING Ventures al geïnvesteerd in Flowcast, nu pompt het 3 miljoen euro in het bedrijf.

Pilootproject

Tegelijk lanceert ING België een pilootproject, waarbij de technologie van Flowcast wordt gebruikt om na te gaan hoe de bank klanten beter kan benaderen als er zich betaalproblemen dreigen voor te doen met hun hypotheek, zichtrekeningen, consumentenkredieten of kredietkaarten.

Met de samenwerking wil ING België ook in de verf zetten wat coachingprogramma's rond financiële technologie de bank kunnen opleveren. Flowcast was in een recent verleden namelijk nog een van de deelnemers aan ING Labs, het platform waarmee de bank starters in innovatieve financiële technologie de kans biedt om nieuwe projecten te ontwikkelen en hun netwerk uit te bouwen.

Deze week lanceert ING België al de zesde editie van dat coachingprogramma, dat vroeger Fintech Village heette. De manier van aanpakken is doorheen de jaren wel enigszins veranderd, zegt Stephanie Van Avesaat van ING Labs Brussels.

'Het doel van dit project - vernieuwing aanzwengelen door samen te werken met fintech-bedrijven - is niet gewijzigd. Maar we focussen nu op ondernemingen die al iets rijper zijn en makkelijker op grotere schaal kunnen beginnen werken of de sprong naar het buitenland wagen. Dat verklaart deels ook waarom we nu 130 kandidaten hebben bekenen, waaruit we uiteindelijk vier deelnemers hebben geselecteerd. Een jaar eerder waren er nog 350 kandidaten op onze longlist.',

De vier deelnemers aan het project zijn actief in de meest uiteenlopende hoeken van de financiële sector. 'We zoeken vooral naar ondernemingen die issues kunnen aanpakken waar we binnen alle geledingen van de bank mee te maken krijgen', zegt Van Avesaat.