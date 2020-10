ING wil lonen bevriezen in Nederland

Door de coronacrisis en de oplopende toezichtskosten gaat de bankreus ING in Nederland de komende drie jaar de lonen van zijn personeel bevriezen. In België lijkt zo'n maatregel niet aan de orde.

ING Bank, de Nederlandse tak van ING , lichtte vrijdag het personeel en de bonden in over zijn plannen, schrijft de zakenkrant Het Financieele Dagblad. In het nieuwe voorstel voor een collectieve arbeidsovereenkomst oppert de bank om de lonen van zijn werknemers voor de komende drie jaar te bevriezen.

In ruil voor die bevroren salarissen krijgen de werknemers tot begin 2024 een vrij te besteden budget, te vergelijken met de cafeteriaplannen die veel bedrijven al aanbieden in ons land. De werknemers kunnen die budgetten gebruiken voor bijvoorbeeld een leasefiets, een luxethuiswerkplek, nieuwe telefoontoestellen of extra opleidingen.

De maatregelen zijn volgens ING nodig omdat de coronacrisis de 'risicokosten' bij de bank de hoogte injaagt. In een brief aan de bonden heeft hr-chef Maarten van Beek het ook over een nieuwe realiteit waarbij tot de helft van het personeel van thuis uit zal werken. 'ING moet nadrukkelijker gaan 'meeademen' met de conjunctuur. Werktijden en locaties dienen (veel) flexibeler te worden.'

Te comfortabel

Tegelijk laat de bank uitschijnen dat de hoge salarissen - ING-medewerkers krijgen in Nederland gemiddeld meer betaald dan hun collega's bij andere banken - ertoe leiden dat het personeel te weinig initiatief neemt. De bank is te comfortabel, citeert Het Financieele Dagblad de hr-topman. 'Het is essentieel dat een prikkel aanwezig blijft om actief te werken aan de eigen carrière binnen of buiten ING', klinkt het nog.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat ING ook van plan is zo'n besparingsmaatregelen in te voeren in België. In vakbondskringen wordt er alvast op gewezen dat de huidige collectieve arbeidsovereenkomst bij ING België pas eind 2021 afloopt. En bij eerdere onderhandelingen werd al een matiging van de loongroei afgesproken. 'Maar dat soort berichten kan natuurlijk wel wat deining veroorzaken', zegt een bron.

Bij ING België wordt al enige tijd gevreesd voor een reorganisatie. Dat de bank nog steeds een deel van haar kantorennet gesloten houdt, wordt als een veeg teken gezien. Al heeft ING België officieel meermaals benadrukt dat er tot nader orde niets gepland staat.