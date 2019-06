'ING ziet overname Commerzbank niet zitten'

De Nederlandse bankgroep is volgens Duitse media niet langer kandidaat om Commerzbank over te nemen.

Vorige week kwam zelfs aan het licht dat de Duitse minister van Financiën Jörg Kukies met zijn Nederlandse collega Wopke Hoekstra had gesproken over een eventueel huwelijk tussen beide banken. Eind mei, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, had Commerzbank-topman Martin Zielke nog gezegd af en toe contact te hebben met ING-CEO Ralph Hamers. Maar van een concreet bod was nooit sprake.

Geen contact meer

Volgens de Duitse krant Handelsblatt zal dat bod er ook niet meer komen. De Duitse zakenkrant zegt dat ING zijn interesse in Commerzbank heeft verloren. Sinds april is er geen contact meer geweest tussen beiden instellingen, luidt het.

In een interview met De Tijd wilde ING-baas Ralph Hamers vorige week geen commentaar geven op de fusiegeruchten. Maar tussen de lijnen door was toen al te lezen dat een huwelijk met Commerzbank, dat nog voor 15 procent in handen is van de Duitse overheid, geen evidentie is.