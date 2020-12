ING-zonden achtervolgen Ralph Hamers in Zwitserland

Het Nederlandse gerecht viseert de voormalige topman van ING, die nu de leiding heeft over de Zwitserse sectorgenoot UBS.

De ambitieuze banken-CEO Ralph Hamers (54) had zich de start bij zijn nieuwe UBS wellicht anders voorgesteld. De bankier die steeds de mond vol heeft van groei, innovatie en digitalisering begon vorige maand bij de Zwitserse bankengigant, maar ziet oude demonen uit zijn ING-periode opduiken. Een Nederlandse rechter besliste dat de persoonlijke rol van Hamers in vroegere witwaszaken bij ING nog moet worden onderzocht.

Hamers was twee jaar geleden de dans ontsprongen toen ING recordbedrag van 775 miljoen euro moest betalen omdat het jaren te vaak de ogen had gesloten voor witwastransacties van klanten. Honderden tot miljarden euro's crimineel geld zou onopgemerkt gepasseerd zijn. Met de schikking leek de zaak afgehandeld, want toplui en werknemers bleven toen buiten schot. ING-CFO Koos Timmermans moest wel het bedrijf verlaten, maar Hamers kon blijven zitten bij de oranje bank.

Volgens getuigen bouwde Hamers uit kostenbesparingen antiwitwascontroles af.

Het Nederlandse gerecht wil hem nu toch strafrechtelijk aanpakken omdat het vermoedt dat de bedrijfstop op de hoogte was van de gebrekkige controles op witwassen. Dat Hamers toen geen publieke verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden en dat hij nooit persoonlijk maar via een advocaat is komen getuigen, lijkt een rol te spelen. 'Burgers moeten zien dat de overheid zulke daden niet accepteert', was de uitleg bij justitie. Volgens getuigen bouwde Hamers uit kostenbesparingen antiwitwascontroles af.

De nieuwe stappen van justitie zijn even verrassend als de aankondiging van Hamers' vertrek bij ING begin dit jaar. Zijn werk om de Nederlandse bankgroep in Silicon Valleystijl om te turnen naar een grotendeels digitale bank met een geïntegreerd platform in verschillende Europese landen was nog lang niet af. Dit jaar kwam ook uit dat die plannen voor verregaande integratie - een echte fusie van bijvoorbeeld de Nederlandse en de Belgische tak - op praktische bezwaren botsten én op een Belgische regulator, de Nationale Bank, die op zijn strepen stond.

Salaris

Was zijn overstap een promotie? UBS heeft internationaal meer aanzien door zijn zakenbank- en vermogensbeheertak, maar in omvang is er tussen beide banken niet veel verschil. Wat wel verschilt, is de verloning. In Nederland werd Hamers een symbool van de nieuwe graaicultuur bij bankiers, toen een plan voor een loonsverhoging van 2 naar 3 miljoen euro per jaar uitlekte. Die plannen werden geannuleerd, onder meer door protest uit politieke hoek. De Zwitsers hebben er geen probleem mee om CEO's in de watten te leggen: zijn voorganger bij UBS verdiende zeven keer meer.

Hamers noemde zijn overstap een professionele uitdaging en ontkende indertijd op de Nederlandse radio dat zijn overstap met onvrede over verloning te maken heeft. 'UBS is een absolute wereldspeler. Ik krijg de kans om een heel andere bank te leiden en ING kan ook verder zonder mij.' Maar nu blijkt dat het Nederlandse gerecht nog niet zonder hem wil.