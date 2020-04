IT-investeringen duwen kosten VDK de hoogte in

De Gentse spaarbank VDK zag na een recordjaar in woonkredieten de winst licht toenemen. De kosten stegen fors door enkele eenmalige IT-projecten.

De afschaffing van de woonbonus hielp VDK Bank vorig jaar aan 57 procent meer kredieten. De hogere volumes compenseerden de lage rente en de bank kon ook meer commissie-inkomsten binnenhalen op beleggingen en verzekeringen. De nettowinst steeg daardoor 2 procent tot 16,1 miljoen euro.

10,8% Hogere kosten Eenmalige IT-projecten hebben de kosten van VDK Bank met 10,8 procent de hoogte in geduwd.

De bank zag de kosten evenwel met 10,8 procent toenemen tot 53,3 miljoen euro. De cost-income-ratio, de cruciale maatstaf voor de efficiƫntie van banken, verslechterde van 64,4 procent naar 68,9 procent.

Dat is volgens de bank een tijdelijk fenomeen door eenmalige kosten voor IT-projecten. 'Er was een groot project om thuiswerk mogelijk te maken, een investering die dezer dagen zeer nuttig blijkt', zegt woordvoerster Isabelle Heyndrickx. De bank met 300 werknemers en een 70-tal kantoren is in deze coronatijden volledig operationeel, maar wil zich niet uitspreken over de impact van de pandemie.

Beleggingen

Daarnaast werd geĆÆnvesteerd in middelen om de beleggingsportefeuilles van klanten beter op te volgen. 'Dat leidde vorig jaar tot extra kosten, maar dit jaar levert dat extra inkomsten', zegt Heyndrickx. De bank wil meer inzetten op 'Opbouwplannen', maandelijkse stortingen in beleggingsfondsen. De bank blijft dit jaar investeren in IT, maar de kosten daarvan zullen zakken.