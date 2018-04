'IT-panne Argenta geen gevaar voor andere banken'

Het IT-probleem bij Argenta levert geen besmettingsgevaar op voor andere banken. 'Het is een geïsoleerd IT-probleem', zegt toezichthouder de Nationale Bank.

Het internetbankieren en de smartphone-app liggen bij Argenta nu al bijna een week zo goed als plat. Dat is uiterst vervelend voor de 1,41 miljoen Belgische klanten, maar veroorzaakt verder geen schokken in het Belgische financiële stelsel. Volgens de Nationale Bank gaat het om een geïsoleerd IT-probleem binnen Argenta. Door een storing tussen twee datacenters is er te weinig capaciteit om de transacties snel te verwerken.