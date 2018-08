IT-panne had verwaarloosbare impact op cijfers Argenta

Na een mislukte upgrade van zijn informaticasysteem konden klanten van Argenta in de eerste week na Pasen dagenlang niet online of mobiel bankieren, hun bankkaart gebruiken of geld afhalen. Hoeveel de 'Paaspanne' de bank precies heeft gekost, heeft Argenta nooit bekendgemaakt.

20 procent meer kredieten

Het IT-fiasco heeft geen nieuwe klanten afgeschrikt in de eerste zes maanden van het jaar. Argenta slaagde er zelfs in 2,2 miljard euro aan nieuwe woonkredieten verkocht te krijgen in België. Dat is een groei met liefst 20 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In Nederland, waar de concurrentie op de hypotheekmarkt veel groter is, daalden de kredietvolumes wel met 9 procent.