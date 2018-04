IT-problemen bij Argenta nog niet helemaal van de baan

Vrijdagochtend was de smartphone-app terug geactiveerd. Even na de middag werd ook bankieren op de site weer mogelijk. 'Alles zou opnieuw normaal moeten werken', zo verklaarde de woordvoerster van de bank. 'De klanten ondervinden geen hinder meer.'

De heropstart van online bankieren ging evenwel hand in hand met berichten van klanten die - even - niet meer konden inloggen op hun mobiele app . Dat wijst er wellicht op dat er nog geen duurzame oplossing is om alle kanalen tegelijk volledig te laten werken zoals het hoort.

'Het is een gecontroleerd proces waarbij we internetbankieren en app afstemmen op het aantal inloggers. Dit om er voor te zorgen dat we straks stabiel alle kanalen kunnen openzetten', zegt de spaarbank via Twitter.