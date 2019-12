Ierse centrale bank belooft KBC 'vervelend' te blijven

KBC-topman Johan Thijs moest vorige maand door het stof na zijn uitspraken over een hypotheekschandaal in Ierland.

De nieuwe gouverneur van de Ierse centrale bank reageert voor het eerst in het openbaar over de verontwaardiging die vorige maand was ontstaan over enkele uitspraken van KBC-topman Johan Thijs.

De CEO van KBC zag zich eind november gedwongen om in Ierland zijn excuses aan te bieden nadat hij zich erg relativerend had uitgelaten over een schandaal met woonkredieten waar ook de Belgische bank en verzekeraar bij was betrokken. Samen met andere Ierse banken wordt KBC ervan beschuldigd dat het klanten ongunstige voorwaarden oplegde toen die overschakelden van een hypotheek met een variabele rente naar een met een vaste rente. Als gevolg van het schandaal moest KBC in het derde kwartaal nog 14 miljoen euro opzijzetten.

Vlak na de publciatie van de derdekwartaalcijfers van KBC had Thijs tijdens een conference call met analisten gezegd dat het aanhoudende onderzoek naar de kwestie vervelend was en dat het tijd was dat de financieeltoezichthouder om de bladzijde om te slaan. Na boze reacties van meerdere media en van de Ierse minister van Financiƫn Paschal Donohoe, bood Thijs uiteindelijk zijn excuses aan.

Pagina niet omgedraaid

Maar Gabriel Makhlouf, de nieuwe gouverneur van de Ierse centrale bank, liet deze week tijdens zijn eerste hoorzitting in het Ierse parlement verstaan, dat ook hij de pagina nog niet had omgedraaid. Zonder Thijs expliciet bij naam te noemen, verwees Makhlouf nog eens naar de conference call van de KBC-topman. 'Als ik me het goed herinner, omschreef deze heer ons werk als vervelend. Ik kan u nu al zeggen dat hij het wellicht zal moeten betreuren dat we vervelend zullen blijven.'