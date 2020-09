'In twaalf jaar heeft men geen enkel spoor van fraude kunnen aantonen. Daarom had ik een proces gewild waar dat duidelijk tegen iedereen gezegd werd', zegt ex-Fortis-topman Jean-Paul Votron.

‘De geur van schuld die rond me blijft hangen, stoort me erg’, zegt Jean-Paul Votron, de vroegere topman van Fortis, nu het Belgische gerecht het onderzoek naar de implosie van de bankgigant heeft stopgezet.

No whining. Niet zeuren. Dat staat op een gouden plaatje met een houder van rood leer. Het kleinood sierde vroeger het kantoor in de Koningstraat toen Jean-Paul Votron Fortis leidde. Vandaag staat de souvenir, uit de periode dat hij bij de Amerikaanse Citibank ‘Mister No Whining’ werd genoemd, bij hem thuis.

Of we met hem kunnen spreken over de beslissing van het gerecht om de zaak-Fortis te begraven. ‘Geen probleem’, antwoordt hij meteen. Na zoveel jaren heeft de 69-jarige Votron zin om te praten.

Er komt wegens verjaring geen rechtszaak. Wat vindt u daarvan?

Jean-Paul Votron: ‘Ik had liever een proces gehad. Ik ben verschillende keren ondervraagd geweest door de gerechtelijke politie in het kader van een strafrechtelijke procedure, maar men heeft mij nooit van een strafbare fout beschuldigd. Ik heb niet gefraudeerd. In tegenstelling tot wat sommigen insinueren, heeft het gerecht zijn werk gedaan. Iedereen is ondervraagd en alles is grondig onderzocht met rogatoire commissies naar de Verenigde Staten. Tien jaar later, in 2018, heeft het gerecht gezegd dat er geen bewijslast is tegen mij. Dat werd me persoonlijk bevestigd: Votron heeft zijn werk gedaan en heeft niet gefraudeerd.’

‘Twee jaar later kondigt justitie de verjaring aan. Dat komt waarschijnlijk iedereen beter uit, maar ik had liever gehad dat men ook gezegd had dat er geen enkele aanklacht was tegen mij.’

Waarom komt dat iedereen beter uit?

Votron: ‘Dan moet men niet uitleggen dat er geen aanklachten zijn. In die twaalf jaar heeft men geen enkel spoor van fraude kunnen aantonen. Daarom had ik een proces gewild waar dat duidelijk tegen iedereen gezegd werd.’

De verjaring is voor u geen opluchting.

Votron: ‘Het is twaalf jaar frustratie. Ik ben wel opgelucht dat ik andere zaken kan doen in het leven en dat dit achter de rug is. Maar het frustreert me erg dat die geur van schuld rond me blijft hangen. Gisteren, vandaag, altijd.’

U komt nog steeds niet veel buiten.

Votron: ‘Ik heb gelukkig een groep van hechte vrienden en mijn familie. Maar ik laat me nergens zien. Deze zaak was zeer, zeer gemediatiseerd.’

Omdat Fortis belangrijk was.

Votron: ‘Ja, maar men heeft twee zondebokken gevonden: Gilbert Mittler en Jean-Paul Votron.’

De financieel directeur en de CEO van Fortis speelden de hoofdrol.

Votron: ‘We hebben ons werk niet kunnen doen. We werden buitengezet!’

Het Nederlandse gerecht heeft u beschuldigd van foutieve en misleidende communicatie.

Votron: ‘In eerste aanleg begrijpt de rechter ingewikkelde dossiers vaak niet. Daarom zijn we in beroep gegaan. Maar Ageas (de rechtsopvolger van Fortis, red.) besliste te schikken. Ik begrijp zijn keuze, maar ik heb daar niets mee te maken. Ik wou mijn onschuld bewijzen. En ik denk dat ik zou zijn vrijgesproken.’

Maar het eindigde met verjaring.

Votron: ‘Iedereen bleef maar doorgaan op de piste dat mensen hadden bedrogen en gefraudeerd. Het begon met vragen over de capaciteiten van Fortis om de retailbank van ABN AMRO over te nemen.’

Dat was een deal van 24 miljard euro.

Votron: ‘Dat maakt niet uit.’

Dat bedrag was nooit gezien.

Votron: ‘Nooit gezien is niet verboden. Onze aandeelhouders applaudisseerden want dat deel had weinig risico, veel cash en goede vooruitzichten. In juni hadden we een plan van twee jaar voor die deal. Maar toen we het interim-dividend schrapten, is de irritatie begonnen.’

Omdat eerst was beloofd het nooit te schrappen.

Votron: ‘Ik ken niet veel banken die op dat moment nog dividenden uitkeerden. Maar de opschudding is de pers was enorm. Men wou koppen zien rollen. Ik moest als kapitein het schip verlaten, terwijl ik wist hoe ik door de storm moest laveren. Dat frustreert me enorm, want met mij verdween mijn plan. Ik kreeg een uur om mijn spullen te pakken. Van 11 juli, de dag van mijn ontslag, tot het einde van Fortis was de moeilijkste periode in mijn leven. Ik kon niets meer doen en niemand luisterde. Plots was ik een nul geworden.’

In juni 2008 verzekerde u nog dat Fortis zeer solvabel was terwijl er intern paniek was.

Votron: ‘Er was geen paniek. De solvabiliteit was sterk!’

De vele interne mails laten anders vermoeden.

Votron: ‘Het is gezond dat er in een groot bedrijf discussie is.’

Er was toch totale paniek.

Votron: ‘Dat heb ik niet gezien. De solvabiliteit zat onder de gevraagde ratio’s, maar er was een plan om die te tegen eind 2009 te versterken.’

Op dat moment geloofde de markt u niet meer.

Votron: ‘Er was wat onrust, maar er was een plan. Dat is gepresenteerd en de markten hebben geïnvesteerd.’

Waarom werd u dan aan de deur gezet?

Votron: ‘Dat vraag ik me nog steeds af.’

Omdat men niet langer uw plan geloofde?

Votron: ‘Ik denk niet dat dat de reden is. Men moest de opgehitste pers kalmeren. Men moest iemand opofferen.’

Is het de schuld van de pers en niet die van u?

Votron: ‘De pers is een afspiegeling van de heersende mening. De druk van de media was de reden van mijn ontslag.’

Nogmaals, de markten volgden u niet meer...

Votron: ‘Tot 11 juli geloofden ze er nog in, maar toen ik wegging niet meer.’

Voor de Nederlandse rechter zei u: ‘Ik voel me niet betrokken bij de val van Fortis en als ik was gebleven zou dat niet gebeurd zijn.’ Dat is toch overdreven.

Votron: ‘Ik blijf erbij. Als ik was gebleven was alles minder chaotisch verlopen.’

U was ook het vertrouwen van het bestuur kwijt.

Votron: ‘Een deel had nog vertrouwen’

Maar voorzitter Maurice Lippens niet meer?

Votron: ‘Dat is zeker. Hij niet.’

Loog u bij de kapitaalronde van 13 miljard euro in september 2007 niet over de werkelijke blootstelling van Fortis aan subprimeleningen?

Votron: ‘Zeker niet. De directie in New York verzekerde dat het subprimerisico onder controle was. Pas na de kapitaalverhoging werd de subprime-impact erger.’

U had het toen over een vage impact van 20 miljoen euro. Een paar weken later was dat 20 keer meer.

Votron: ‘De enige die deze 20 miljoen aan u in detail kan uitleggen, is Filip Dierckx (die de divisie investment banking leidde, red.). Vraag het hem. Mij is altijd verteld dat deze zin correct was en door juristen gevalideerd.’

Hebt u als hoofd van Fortis nooit gelogen?

Votron: ‘Ik lieg nooit. Ik zou geen vlekkeloze carrière van 30 jaar op het spel zetten. Ik sprak nooit in eigen naam, maar in naam van het bedrijf. Alles wat ik gezegd heb was intern gecontroleerd.’

Het lijkt alsof de CEO van Fortis niets te zeggen had...

Votron: ‘De CEO heeft een enorme operationele verantwoordelijkheid, maar de communicatie wordt gecontroleerd door het bedrijf.’

Was de overname van ABN AMRO geen grootheidswaanzin van Fortis?

Votron: ‘Helemaal niet. In retail is schaalgrootte cruciaal. Met die partner van net over de grens waren we samen veel sterker geweest. Niemand zei me dat ik te ambitieus was. De aandeelhouders vroegen me altijd maar meer.’

De investeringsfondsen, maar niet de kleine beleggers.

Votron: ‘Op de algemene vergaderingen volgde iedereen ons.’

Nu denken velen dat de top van Fortis er goed vanaf komt.

Votron: ‘Het gaat helemaal niet goed met mij! Ik heb zeer ernstige gezondheidsproblemen gehad. Ik kan sinds 2008 niet meer werken. Ik heb mijn carrière veel te vroeg moeten stoppen. Dat noem ik niet ‘er goed vanaf komen’. En sinds 2008 heb ik geen cent meer verdiend.’

U komt toch niets tekort?

Votron: ‘Mijn punt is dat ik werd buiten- gegooid op een leeftijd dat ik nog vol ambitie zat. Op mijn 58ste had ik geen economisch nut meer. Het was plots voorbij.’

Veel mensen zijn nog steeds boos dat ze hun geld hebben verloren met Fortis.

Votron: ‘Ik begrijp die bittere reacties en ik leef mee. Fortis was een juweel, had dat kunnen blijven en had een nog groter juweel kunnen worden. Gedurende een tijd zijn de aandeelhouders zeer blij geweest. Daarom hebben ze me in april 2008 massaal gevraagd aan boord te blijven tijdens de crisis. Daarna hebben ze me laten vallen.’

Is dat geen deel van de job van CEO?

Votron: ‘Ja. Maar ik heb geen kans gekregen hun belangen te verdedigen. Men had me de crisis moeten laten aanpakken, zoals ze me gevraagd hebben. Het is mijn grootste frustratie dat ik buitenspel stond.’

Ziet u nog mensen uit die periode?

Votron: ‘Nee. Maurice Lippens en compagnie heb ik nooit meer gezien. Ze wilden me niet meer. En ik ga niet achter hen aan lopen. Ik besta niet meer voor hen. Natuurlijk is er nog Gilbert. We zien elkaar constant en zijn zeer goede vrienden.’