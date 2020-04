Immobel bouwt nieuw Brussels kantoor voor ING

Galle halveert loon

Om zich voor te bereiden op een mogelijk lange coronacrisis heeft Immobel alle uitgaven ter discussie gesteld. Investeringen in technologie gaan door, maar andere zaken zijn uitgesteld of gestopt. De vaste kosten kunnen zo met 30 procent worden verlaagd indien dat nodig is.

'Ik heb ook onmiddellijk 50 procent van mijn loon en mijn bonus van dit jaar ingeleverd', zegt Galle. 'Het is belangrijk om het goede voorbeeld te geven voor de sociale cohesie in het bedrijf en de maatschappij. Iedereen zit in hetzelfde bad en er worden offers gevraagd in het bedrijf. Sommige mensen zitten nu thuis omdat er geen werk is.'

Het dividend van 2,66 euro per aandeel, 10 procent hoger dan vorig jaar, wordt wel uitbetaald. ‘Na zo'n fantastisch jaar met 102 miljoen euro winst is het normaal dat de aandeelhouder een dividend krijgt. Dat geeft vertrouwen in de vennootschap’, zegt Galle. ‘Er blijft dan nog bijna 80 miljoen in de vennootschap voor de versterking van het kapitaal.'