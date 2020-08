'In een groot huis valt altijd te besparen'

Door kantoren te sluiten en zijn personeel af te bouwen kon BNP Paribas Fortis de kosten drukken. Maar de aanhoudend lage rente holt dat effect uit. De kosten zijn nog te hoog tegenover de inkomsten, zegt CEO Max Jadot.

De impact van de coronacrisis op BNP Paribas Fortis valt mee, blijkt uit de halfjaarcijfers die CEO Max Jadot voorlegde. De winst van de Belgische groep, die dochters als de Turkse bank TEB en de autoleasegroep Arval omvat, zakte met 23 procent tot 804 miljoen euro. Als een eenmalige meevaller van het vorige jaar wordt weggefilterd, gaat om het een daling met slechts 15 procent. Dat is veel beter dan de andere Belgische grootbanken waar de winst decimeerde.

Een deel van de verklaring is dat de dochter van het Franse BNP Paribas verhoudingsgewijs minder provisies heeft aangelegd voor slechte kredieten door de coronacrisis: 360 miljoen euro, een stijging van 131 miljoen euro. Bij KBC ging het om ruim 1 miljard euro. ‘We gaan ervan uit dat het Belgische bruto binnenlands product in 2022 het niveau van 2019 bereikt. Mogelijk verwachten anderen een trager herstel', zegt Jadot. Hij denkt dat in de tweede jaarhelft de provisies ’op die tendens blijven’.

44.000 BEtalingsUItstel BNP Paribas Fortis kende bij 44.000 hypotheken betalingsuitstel toe.

In de hypotheekportefeuille ziet Jadot weinig verandering door het betalingsuitstel. ‘We hebben uitstel verleend op 44.000 hypotheekleningen in portefeuille. Dat betekent dat de ruim 750.000 andere dossiers normaal zijn’, zegt Jadot. En wat na het aflopen van de moratoria? ‘We zijn altijd zeer voorzichtig met het toekennen van hypotheekleningen en we verwachten dat de tijdelijke werkloosheid verder daalt. Voor mensen in getroffen sectoren die langer werkloos blijven, is er het vangnet van de Belgische sociale zekerheid.'

De tijdelijke maatregelen van de overheden moeten nu plaats maken voor relanceplannen. Max Jadot CEO BNP Paribas Fortis

‘Als er verrassingen zijn, zitten die in de ondernemersportefeuille’, vreest Jadot. 'De situatie blijft onzeker en de schok kan nog lang nazinderen.' Toch ziet hij in de vele gesprekken met ondernemers vooral een grote veerkracht. ‘De kleine en grote Belgische familiale ondernemingen zijn zeer wendbaar en weerbaar. We zitten in een rebound en de economie moet verder in gang geduwd worden. De tijdelijke maatregelen van de overheden moeten plaats maken voor relanceplannen.’

Kosten

Een belangrijk aandachtspunt voor de bank zijn de kosten. De operationele kosten van de groep zijn met 3,6 procent gezakt en de kosten-inkomstenratio, een veelgebruikte verhouding om de rendabiliteit te meten, verbeterde van 58,4 naar 56,2 procent. Maar bij de Belgische retailtak steeg die ratio van 76,9 naar 77,3 procent.

‘Dat is wat hoog’, zegt Jadot. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik graag onder 70 procent ga en daar zitten we duidelijk boven.' De bankier verwijst naar de grote plannen die eerder zijn ingezet. Jadot kondigde vorig jaar aan vier op de tien kantoren te sluiten en netto 2.200 banen te schrappen tegen eind 2021. In anderhalf jaar zakte de tewerkstelling met bijna 1.500 fulltime-equivalents tot 11.209 en sloot 23 procent van de agentschappen.

Heeft Covid-19 extra kosten gemaakt? ‘Ja, maar ik ga het daar niet op steken’, zegt Jadot. ‘Onze commissie-inkomsten stijgen, maar de zeer lage interestvoeten blijven wegen. We transformeren vooral geld van spaarboekjes in leningen. De minimumrente van 0,11 procent op spaargeld zet de interestinkomsten onder druk.'

Dat de interestvoeten lang laag blijven en de kosten moeten worden opgevolgd, zei Jadot al bij zijn aantreden in 2011 aan de bonden. ‘Ik had toen niet gedacht dat ze zo laag zouden worden en niet voor zo'n lange tijd.’

De vraag rijst of nieuwe maatregelen nodig zijn. ‘We zijn voortdurend bezig met de kosten, maar ik heb geen aankondigingen over kostenreductie. Jadot wijst erop dat de bank op de goede weg is: de kosten in België zijn met 6 procent gezakt in het tweede kwartaal, een sterkere daling dan de inkomsten. ‘De kostendaling gebeurt door de aangekondigde plannen. Ik heb geen nieuw plan op de plank liggen, maar algemeen kostenmanagement doen we wel. In een groot huis is er altijd een mogelijkheid om de kosten te drukken.’

Ons marktaandeel in brandverzekeringen is 8 procent, terwijl dat voor bankieren 25 procent is. Er is dus nog veel groei mogelijk. Max Jadot CEO BNP Paribas Fortis

Tegelijk wil Jadot nieuwe inkomstenbronnen aanboren via selectieve groei, onder andere in verzekeringen. 'Ons marktaandeel in brandverzekeringen is 8 procent, terwijl dat voor bankieren 25 procent is. Er is dus nog veel groei mogelijk', vindt hij. Behalve klassieke schadeverzekeringen komen er nieuwe producten zoals rechtsbijstand en reisbijstand van Touring. Daarnaast wil de bank jaarlijks ongeveer 75 miljoen euro investeren in private equity.