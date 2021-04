In kaart gebracht: waar kan u nog geld afhalen?

De Belgische grootbanken smeden een alliantie om met minder automaten toch even vlot cash beschikbaar te houden. Tussen nu en 2025 wordt het aantal locaties herleid van om en bij de 2.300 naar goed 700. Wat betekent dat voor de automaat in uw buurt?

Vandaag staat er in België op meer dan 3.700 locaties minstens één geldautomaat. Soms van een kleine bank, soms in een postkantoor, maar in de meerderheid van de gevallen met het logo van een grootbank er op. Die vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) sloten de laatste jaren heel wat kantoren, trokken soms volledig weg uit dorpskernen en vervingen hier en daar hun loketten door 'automatenkantoren'.

Die beweging zal de komende jaren nog versnellen. Want terwijl banken tot nu toe hun - vaak historisch gegroeide - automatennetwerk los van elkaar beheerden, willen alvast de grootbanken dat nu samen gaan doen. En dus komt er een optimalisatie van de locaties. Minder overlappingen, maar ook nieuwe locaties om de gaten op te vullen. Waarom dat nodig is en wat het voor de automaten in uw buurt betekent, leest u in onze data-analyse.