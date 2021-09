In kaart gebracht: waar kunt u nog geld afhalen?

De Belgische grootbanken willen met minder automaten toch even vlot cash beschikbaar houden. Zo'n hervorming is nodig, want vandaag zijn de automaten erg ongelijk verspreid. Bekijk hier de situatie in uw buurt.

Die hertekening is meer dan nodig, blijkt uit onderzoek van De Tijd in april van dit jaar. Voor het eerst verzamelden we locatiegegevens van zo goed als alle Belgische banken en hun geldautomaten. Met die gegevens krijgen we een goed overzicht van waar nog makkelijk cash afgehaald kan worden en op welke plaatsen in ons land het almaar verder rijden is om geld uit de muur te halen.