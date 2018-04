Informaticaproblemen bezorgen Argenta-CEO dagenlange nachtmerrie

Marc Lauwers

Antwerpenaar

Door in 2016 CEO te worden van het Antwerpse Argenta geraakte voor Marc Lauwers de cirkel rond. De man werd in 1959 geboren in Wilrijk en werkte de eerste jaren van zijn carrière in de Scheldestad. Daarna volgden een lange periode bij Belfius en voorgangers in Brussel en omzwervingen in het buitenland.

Geen nummer twee meer

Het zag er lange tijd naar uit dat de functie van CEO niet weggelegd zou zijn voor Lauwers. Bij Belfius klom hij op tot de tweede plaats, maar daar bleef hij steken. Toen hij in 2013 verkaste naar de private bank KBL in Luxemburg was dat eveneens om de tweede in rang te worden. Met dank aan de headhunter Egon Zehnder kon hij bij Argenta dan toch de hoogste trede bereiken.

Aan de boom schudden

Met zijn uitgebreide operationele ervaring werd Lauwers bij Argenta onder meer binnengehaald om de vijfde bank van het land een inhaalbeweging te laten maken op het vlak van digitalisering, om meteen aan de top van het peloton te belanden. De ironie wil dat het net op dat vlak fout liep, ondanks de dure en minutieuze voorbereiding en de gehanteerde ‘militaire precisie’, dixit Lauwers.

Verwoed lezer

Ontspanning vindt de topman van Argenta in golf en het lezen van boeken. Hij verslindt werken in verschillende genres, van historische romans over sciencefiction tot detectives. Met af en toe een zijsprong naar ‘vakliteratuur’, zoals The Big Short, het bekende werk van Michael Lewis over het ontstaan van de bankencrisis in 2008. Hij was erdoor ‘geschokt’.