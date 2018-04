Inspectie onderzoekt behandeling Record-klanten door ING

De Economische Inspectie onderzoekt of de klanten niet de dupe zijn als ING België straks haar zelfstandigennet Record Bank opslorpt.

Dat heeft de federale minister van Economie Kris Peeters (CD&V) geantwoord op een parlementaire vraag van N-VA-kamerlid Johan Klaps.

ING België kondigde zo'n anderhalf jaar geleden aan dat het zijn dochter Record Bank zou opslorpen. Die fusie-operatie zou eind deze maand moeten van start gaan.

In het kader daarvan laat ING België aan klanten weten dat hun Record Bank-producten worden omgezet in producten van ING. Maar de Economische Inspectie onderzoekt nu klachten dat die omzetting niet altijd in het voordeel is van de klanten van Record Bank.

Omdat Record Bank werd uitgebaat door zelfstandige kantoorhouders, konden die ook brand- en schuldsaldoverzekeringen verkopen van andere financiële spelers dan ING. Nu ING België Record Bank opslorpt, worden meteen ook alle polissen omgezet aan financiële voorwaarden die minder aantrekkelijk zouden zijn dan de oorspronkelijke contracten.

Mopperende agenten

Ook over de manier waarop ING klanten informeert over de omschakeling blijft het klachten regenen. De agenten van Record Bank mopperen dat ze overstelpt worden met vragen die ze niet kunnen beantwoorden en dat ze zo klanten dreigen te verliezen.

Ondertussen blijft er nog erg veel onduidelijk over wat er zal gebeuren met een een groot aantal van de agentschappen van Record Bank. Van de 536 vestigingen die Record Bank telde in 2016 zouden er uiteindelijk nog een vijftigtal worden behouden in het ING-netwerk.

Omdat slechts een beperkte groep van de agenten van Record Bank mocht overstappen, ontaardde de uitdoving van de dochterbank in een vechtscheiding. Veel zelfstandige agenten van Record Bank klagen dat ze tot op de dag van vandaag niet weten waar ze aan toe zijn, en welke schadevergoeding ze uiteindelijk zullen krijgen van ING België als ze hun kantoor stopzetten. Sommigen zijn zelfs naar de rechter gestapt.

Gedragscode