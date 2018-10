Instantoverschrijvingen mogelijk vanaf januari

Al zeker 16 banken zullen instantoverschrijvingen aanbieden in hun dienstenpakket, boven op de klassieke overschrijvingen. Zowat 85 à 90 procent van de zichtrekeningen in België zal hierdoor een instantbetaling kunnen ontvangen.

Drie jaar gesleuteld aan platform

'Wie klant is bij de deelnemende banken zal vanaf dan instantbetalingen kunnen ontvangen. Of ze ook zelf instantbetalingen kunnen uitvoeren, varieert van bank tot bank. Elke bank bepaalt zelf binnen welk dienstenpakket ze instantbetalingen zal aanbieden', zegt Febelfin.

'Vergelijk het met een nieuwe snelweg. Niet iedereen moet meteen die weg volgen', zegt Febelfin. 'Tegen betaling? Daar zijn de banken vrij in. Sommige bieden het misschien in een bepaald pakket aan, andere staan mogelijk een maximaal aantal gratis overschrijvingen per periode toe. We laten de concurrentie daarin spelen.'