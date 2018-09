Intern alarm over IT-risico's bij ING België

De IT-systemen van ING België voldoen niet aan de eigen veiligheidscriteria. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van een interne presentatie.

ING België kampte de voorbije maanden met ernstige IT-achterstanden. Op vijf van de zeven punten voldeden de systemen, die de kern van het hele bankbedrijf vormen, niet aan de eigen veiligheidscriteria, zo blijkt uit de interne risicorapportage die het Financieele Dagblad in handen kreeg.

Op een interne score van 1 tot 4, waarbij 1 de ideale situatie is, scoorde ING België begin dit jaar boven de 3. De stand van eind juli is 2,5, waarmee de systemen nog steeds niet voldoen aan de eis dat ze onder de 2,5 moeten zitten. Nederland haalde die norm wel.

ING-bankiers die anoniem willen blijven, zeggen tegen de krant dat de automatiseringsproblemen in de bedrijfsvoering van ING in Nederland en in België 'onverantwoord groot zijn geworden'.

In een reactie ontkent ING grote IT-problemen in België. 'In de presentatie geven we cijfers weer van onze eigen, interne risicometing. Daarbij is onze eigen beoordeling bewust strenger dan de eisen van de toezichthouder, zodat we daar ruim binnen blijven', klinkt het.

Falende antiwitwassystemen

Vorige week nog werd aangekondigd dat Johan Kestens, chief information officer van ING België, het bedrijf verlaat. Ook zijn collega in Nederland, Peter Jacobs, vertrekt.

Die laatste ontkende in een reactie bij BNR Nieuwsradio dat er een verband is tussen zijn vertrek en het interne rapport. 'Ik stel met plezier vast dat de IT-systemen in Nederland voldoen aan de hoogste standaarden. We hebben zoveel verbeteringen aangebracht, dat ik dacht: dit is een mooie stap. Het is misschien wel het tegenovergestelde', verklaarde hij.

Jacobs ontkende ook dat er een verband is tussen de IT-achterstanden en de recente recordschikking van 775 miljoen euro die ING betaalde voor falende antiwitwassystemen.

'License to operate'

Volgens het FD zijn de IT-achterstanden zo groot, dat bedrijfsvoering bedreigd wordt. Door de achterstanden komt de 'license to operate in gevaar', zo staat letterlijk in een presentatie van augustus aan ING-managers in de Benelux. Jacobs bevestigt de passage, maar noemt de woordkeuze 'een te sterke aanzet om de collega's aan te zetten om hun deadline te halen.'

Volgens het FD maken de interne ING-slides melding van 328 grote incidenten in de Benelux vorig jaar, waarvan twee 'kritiek'. Volgens Jacobs gaat het niet om incidenten, maar om 'een werkvoorraad van risicogerelateerde verbetervoorstellen', zeg maar gemiste deadlines.