Investeringsfondsen azen op Bank Nagelmackers

De strijd om de overname van Bank Nagelmackers zit bijna in de laatste rechte lijn. Er zijn drie kandidaten, allemaal investeringsfondsen, waaronder Cerberus en AnaCap.

2019 was in ons land een goed jaar voor overnames in de financiële sector, met als uitschieters de verkoop van Fidea en AXA Bank, samen goed voor meer dan 1 miljard euro. Fidea werd in de etalage gezet door de uit elkaar gevallen Chinese verzekeraar Anbang. Die zoekt nu, opnieuw met de hulp van Deutsche Bank, ook een koper voor zijn andere Belgische dochter, Bank Nagelmackers.

225 miljoen Waarde Bank Nagelmackers zou 150 tot 225 miljoen euro waard zijn.

Het verkoopproces werd na de zomer op gang getrokken. Van de vijf kandidaten in de eerste ronde, waaronder de Franse bank Crédit Mutuel Nord Europe, bij ons de eigenaar van Beobank, blijven er volgens onze informatie drie over, alle drie investeringsfondsen.

Die moesten onlangs hun bindend bod uitbrengen. Aanvankelijk was het de bedoeling van Deutsche Bank om nog voor het jaareinde een exclusieve onderhandelingspartner te kiezen. Maar nu valt te horen dat men in de slotfase met twee partijen wil verdergaan en pas begin januari denkt te landen.

Trio

Volgens meerdere bronnen zit de Amerikaanse investeerder Cerberus Capital Management bij het trio. Dat is een verrassing. Cerberus heeft nog geen participaties in België en maar enkele in Europa. De gigant, die zich een leider in alternatieve investeringen noemt, heeft ruim 42 miljard dollar aan activa onder beheer. Het gaat niet alleen om investeringen in bedrijven, maar ook in vastgoed en financiële producten.

Vijfde wissel van eigenaar Als Bank Nagelmackers binnenkort verkocht wordt, verandert de bank nog maar voor de vijfde keer van eigenaar. Nochtans bestaat ze al sinds 1747, toen Pierre Nagelmackers er in Luik de basis voor legde. De instelling bleef daarna binnen de familie, al kwamen andere partijen aan boord en stond Nagelmackers zelfs een tijdje gedeeltelijk op de beurs. In 1990 belandde het bedrijf bij de Franse staatsbank BNP, de voorloper van BNP Paribas. Vier jaar later wilden de Fransen er al van af en werd de verzekeraar P&V de eigenaar. P&V fuseerde Nagelmackers met zijn eigen spaarbank Codep. In 2001 schoof P&V de bank door naar de verzekeraar Delta Lloyd en werd ze omgedoopt in Delta Lloyd Bank. In 2014 kwam Nagelmackers in Chinese handen, met de verzekeraar Anbang aan het roer.

De bedrijven waarin Cerberus investeert, hebben samen ongeveer 400.000 mensen in dienst en zijn goed voor zo’n 70 miljard dollar omzet. Een van de huishoudnamen in de portefeuille is Avon, de Amerikaanse producent van schoonheidsproducten.

In de banksector is Cerberus vooral bekend als aandeelhouder van Deutsche Bank en Commerzbank. Het zit voorts in het kapitaal van HSH Nordbank (nu Hamburg Commercial Bank) en was eigenaar van Bawag, ooit omschreven als het ‘Belfius van Oostenrijk’.

Goldman Sachs

De tweede naam is het veel kleinere Britse AnaCap Financial Partners, nog maar actief sinds 2005 en daardoor een stuk jonger dan Cerberus. Dat fonds ziet toe op ruim 4 miljard euro. Dat geld komt onder meer van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en de Duitse verzekeringsreus Allianz.

De gespecialiseerde private-equityspeler focust op Europese leveranciers van financiële diensten. In de portefeuille zitten 16 participaties, van verzekeringsmakelaars over fintechbedrijven tot vijf banken. Bij die laatste is ook de kleine Belgische fondsenbank MeDirect, die aanvankelijk Maltees was maar nu al enkele jaren een Belgisch statuut heeft. Het is niet duidelijk of AnaCap bij het binnenhalen van Nagelmackers de twee banken naast elkaar zal laten bestaan of ze wil samenvoegen.