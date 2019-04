Italianen verstoren grote Duitse bankenfusie

Het Italiaanse UniCredit zou zich opmaken voor een bod op zijn Duitse sectorgenoot Commerzbank. Die flirt al enige tijd met zijn landgenoot Deutsche Bank.

Komt een nieuwe langverwachte fusie- en overnamegolf in de Europese banksector eindelijk op gang? Al jaren worden de grootste Europese banken aan elkaar gekoppeld. Nu eens aan een landgenoot, dan eens aan een buitenlandse speler. Het enige concrete dossier dat vandaag op tafel ligt, is het samengaan van de in zwaar weer verkerende Deutsche Bank en het iets kleinere Commerzbank, dat ook lijdt onder een erg lage rendabiliteit door de moeilijke Duitse bankenmarkt. Zij voeren sinds midden maart informele gesprekken.

Gisteren dook een stoorzender op in dat verhaal. Verschillende media meldden dat het Italiaanse UniCredit overweegt een miljardenbod te doen op Commerzbank. UniCredit zou Commerzbank willen fuseren met zijn eigen Duitse dochter HypoVereinsbank, én de beursnotering van Commerzbank behouden.

Perslek

De fusie tussen Deutsche en Commerzbank is een operatie die gesteund wordt door het Duitse ministerie van Financiën, maar ze wordt in Berlijn niet door iedereen even gunstig onthaald.

Jean-Pierre Mustier, de Franse CEO van UniCredit, zou volgens de berichten de huidige gesprekken tussen de Duitsers niet willen torpederen, maar pas toeslaan als die afspringen. Maar het perslek over de interesse van UniCredit heeft alleszins een impact op de gesprekken tussen de twee Duitse banken met hoofdkantoor in Frankfurt. Deutsche Bank wou de tijd nemen om het terrein voor een fusie te effenen, terwijl Commerzbank snel duidelijkheid wil of het iets kan worden. De druk op de gesprekken wordt nu nog groter, omdat er - voor Commerzbank - een mogelijk alternatief is.

De fusie tussen Deutsche en Commerzbank is een operatie die gesteund wordt door het Duitse ministerie van Financiën, maar ze wordt in Berlijn niet door iedereen even gunstig onthaald. Parlementsleden van elke signatuur hebben al kritiek geuit. Bij Commerzbank heeft de overheid met haar belang van 15 procent een stevige vinger in de pap.

Slechte kredieten

Een deal met UniCredit lost de problemen van Deutsche Bank niet op, maar kan voor Commerzbank een aantrekkelijker alternatief zijn.

Ook de vakbonden zien zo’n operatie niet zitten, onder meer omdat er 30.000 banen verloren dreigen te gaan door de combinatie. Ook de aandeelhouders zijn niet allemaal even enthousiast omdat er bij een samengaan mogelijk tot 10 miljard euro extra kapitaal nodig is om de herstructureringskosten te dragen en nieuwe provisies voor slechte kredieten aan te leggen.

Een deal met UniCredit lost de problemen van Deutsche Bank niet op, maar kan voor Commerzbank een aantrekkelijker alternatief zijn. De bank komt in een meer gediversifieerde groep terecht met minder overlap, waardoor minder zwaar gesnoeid moet worden in het personeel.