Itsme wordt inlogmethode bij alle Belgische banken

Elf middelgrote banken introduceren nog dit jaar Itsme als aanmeldmethode voor online banking. Het einde van de kaartlezer - het dikwijls vervloekte 'bakje' - nadert met rasse schreden, al plant nog geen enkele bank de afschaffing ervan.

De Belgische identificatie-app Itsme heeft als ambitie om alle kaartlezers en de vele wachtwoorden op het internet te vervangen. Het project, Belgian Mobile ID, heeft de vier grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC en ING België en de telecomspelers Orange Belgium, Proximus en Telenet als aandeelhouder. Ze pompten recentelijk verse miljoenen in het project om de verdere expansie te bekostigen.

Bij de vier stichtende grootbanken is aanmelden via Itsme al een tijdje mogelijk. Nog dit jaar volgen vrijwel alle sectorgenoten, werd bij de eerste verjaardag van de smartphone-app aangekondigd. Het gaat om Argenta, AXA Bank, Crelan, Deutsche Bank, Bpost Bank, Beobank, Europabank, Bank J. Van Breda, Nagelmackers, VDK en CPH.

De app en één geheime vijfcijferige code volstaan om in te loggen op internetbankieren. De kaartlezer - 'het bakje' in de volksmond - wordt op termijn overbodig. Geen enkele bank heeft echter concrete plannen om de kaartlezer af te schaffen. 'Nog niet alle klanten hebben of wensen toegang tot oplossingen als Itsme. Ze geven de voorkeur aan het verder gebruiken van de kaartlezer', klinkt het onder meer bij KBC. Itsme en de kaartlezer zullen een tijdje naast elkaar blijven bestaan.

Itsme telt een jaar na de lancering 350.000 actieve gebruikers die de app gemiddeld vier keer per maand gebruiken. De ambitie is veel groter, want de ID-app hoopt uit te groeien tot de standaard digitale inlogmethode voor alle 11 miljoen Belgen.

Het gebruik kreeg vorig najaar een eerste opstoot toen de vier grootbanken Itsme introduceerden als een mogelijke aanmeldmethode voor online banking. Een tweede boost kwam er begin dit jaar, toen de federale overheid online toepassingen als Tax-on-Web en MyPension voor de burger toegankelijk maakte via Itsme. Intussen gebeurt al meer dan 8,5 procent van alle logins bij de overheid via deze app, beklemtoonde minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD). De overgrote meerderheid loopt voorlopig wel nog via de elektronische identiteitskaart.

Met de jaarlijke belastingaangifte die in aantocht is, ziet Itsme zijn groei versnellen. In een gewone maand komen er 40.000 nieuwe gebruikers bij. In mei waren dat er meer dan 60.000.

De verzekeraars stappen mee op de trein. Na AXA eerder dit jaar gaan ook DVV (een onderdeel van Belfius) en NN Itsme introduceren. Kris De Ryck, de CEO van Belgian Mobile ID, het bedrijf achter Itsme, hoopt ook de sectoren gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en mutualiteiten, en vastgoed warm te maken voor identificaties via Itsme. Mogelijke nieuwe markten zijn het onderwijs (zoals universiteiten) en de verhuur- en de reissector.

De Ryck: 'Onze app is vooral geschikt als identificatiemethode bij elke dienst waar de gevoeligheid van de informatie of het grote belang van de transactie een sterke controle van de persoonlijke identiteit vereist. De mogelijke toepassingen zijn niet te tellen.'

Expansie naar Luxemburg

Itsme steekt ook de grens over, via een commercieel partnership met de Luxemburgse LuxTrust. Dat is de identiteitsbeheerder van de hele actieve Luxemburgse bevolking, met de Luxemburgse overheid als grootste aandeelhouder naast banken als BGL BNP Paribas en BIL.

De gebruikers van LuxTrust identificeren zich vandaag via verschillende manieren, waaronder een tokenapparaatje, een usb-stick of de LuxTrust-app. Het is voor die laatste manier dat LuxTrust in zee gaat met Itsme. Over een jaar of twee zullen ook de Luxemburgers kunnen inloggen via de Itsme-app.

De Ryck: 'Ons actieterrein is voortaan België en Luxemburg. Dit is een eerste stap, een perfect pilootproject voor onze internationalisering.'

'Onze bedrijven zijn erg complementair. Onze binationale schaal kan als hefboom dienen voor internationale expansie', zegt Pascal Rogiest, de CEO van LuxTrust. Frankrijk ligt voor de hand als volgende markt, maar er zijn nog geen concrete plannen.