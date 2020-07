JP Morgan opent resultatenseizoen met knaller

De Amerikaanse grootbank JP Morgan boekte in het tweede kwartaal een recordomzet dankzij de fors toegenomen beurshandel. Bij concurrent Wells Fargo is het plaatje minder fraai.

Shine bright like a Dimon, schreven we in oktober toen JP Morgan naar een vers record koerste. Sindsdien is de grooste bank in de VS op de beurs met 30 procent teruggevallen. Toch wordt de leus opnieuw bewaarheid. Zelfs temidden van een wereldwijde gezondheidscrisis en een recessie waarvan niemand duur noch diepte kan voorspellen, kan topman Jamie Dimon een nieuw omzetrecord voorleggen.

JP Morgan zag zijn inkomsten in het tweede kwartaal aandikken met 15 procent naar het hoogste peil ooit: 33,82 miljard dollar. Dat dankt de bank aan de sterk gestegen inkomsten uit beurshandel (+79%). Door de volatiliteit op de financiële markten en dankzij de ongeziene stimulusactie door centrale banken en overheden was er buitengewone activiteit op de beurzen.

'Onze balans staat als een fort', zegt Dimon. 'Maar ondanks doortastende actie van overheden staan we nog steeds voor grote onzekerheden over het groeipad van de economie.'

Onze balans staat als een fort. Jamie Dimon CEO JP Morgan Chase

De bank neemt daarom een stevige slag om de arm en zet 10 miljard dollar opzij om mogelijke kredietverliezen op te vangen. Die provisies drukken de winst. De grootbank zag haar nettowinst terugvallen naar 4,69 miljard dollar (1,38 dollar per aandeel). Dat is wel nog steeds een indrukwekkende 20 procent boven de 1,15 dollar per aandeel die analisten voorspelden.

De kwartaalcijfers van de grootste bank in de VS luiden traditioneel de start in van een nieuw cijferseizoen en mogen meteen een stevige meevaller heten. De verwachting is dat de bedrijfsresultaten voor het eerste halfjaar bloedrood zullen kleuren.

Wells Fargo

De ene bank is de andere niet, bewijze Wells Fargo . De coronacrisis bezorgt de derde bank in de VS haar eerste kwartaalverlies sinds de financiële crisis in 2008.

Het verlies komt neer op 0,66 dollar per aandeel, terwijl de groep een jaar eerder nog een winst van 1,30 dollar per aandeel optekende. De analistenconsensus rekende op een winst van 5 dollarcent per aandeel. De inkomsten daalden met 15 procent tot 18,4 miljard dollar. Het dividend wordt verlaagd van 0,51 naar 0,10 dollar

We zijn extreem teleurgesteld in onze resultaten die ons dwingen ons dividend te verlagen. Charlie Sharf CEO Wells Fargo

'We zijn extreem teleurgesteld in onze resultaten voor het tweede kwartaal en ons voornemen om het dividend te verlagen. De economische neergang is sterk verergerd sinds de aannames die we in het vorige kwartaal gebruikten. Dat dreef de 8,4 miljard dollar aan additionele kredietverliezen in het tweede kwartaal', zegt CEO Charlie Scharf. 'We zullen veranderingen doorvoeren en onze prestaties verbeteren.'