JP Morgan probeert CEO te lijmen met extra bonus

Jamie Dimon, 65 en al sinds 2005 topman van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase, heeft een ‘speciale’ bonus van 1,5 miljoen aandelenopties gekregen. Vandaag is dat pakket op papier goed voor een brutowaarde van 200 miljoen dollar.

Natuurlijk krijgt Dimon, die vorig jaar nog met hartproblemen kampte, dat pakket niet zomaar in de schoot geworpen. De bank wil met deze bonus zijn CEO overhalen om nog vijf jaar langer de bank te leiden. Aan het pakket is de voorwaarde verbonden dat Dimon zijn opties pas in 2031 kan verzilveren, zo blijkt uit een document dat JP Morgan indiende bij de toezichthouder SEC.