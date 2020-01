JPMorgan-baas verdiende 31,5 miljoen dollar in 2019

Jamie Dimon, de topman van de Amerikaanse grootbank, mag zich wellicht de best betaalde bankier van de VS noemen.

Met in totaal 31,5 miljoen dollar - omgerekend 28,5 miljoen euro - ontvangt Dimon net geen 2 procent meer loon dan een jaar eerder en wordt hij dit jaar wellicht de best verdienende bankier van de VS.

De meeste andere Amerikaanse grootbanken moeten de komende weken de verloning voor hun toplui nog bekendmaken. Alleen de zakenbank Morgan Stanley heeft al aangeven dat haar topman James Gorman wat minder zal verdienen over 2019. Hij zou op 27 miljoen dollar (24,5 miljoen euro) kunnen rekenen, terwijl dat een jaar eerder nog 29 miljoen dollar was.

Belgische bankiers

Ter vergelijking, de best betaalde banken-CEO in België was vorig jaar Johan Thijs, de topman van KBC . Hij verdiende 2,3 miljoen euro in 2018, een stijging met 5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis, was volgens het jaarverslag van die bank goed voor een 1,8 miljoen euro.