JPMorgan beleeft 'slechtste' kwartaal in drie jaar

De forse terugval van de obligatiehandel belooft weinig goeds voor de jaarresultaten van andere grootbanken zoals Deutsche Bank en BNP Paribas.

Zeggen dat JPMorgan een catastrofaal vierde kwartaal achter de rug heeft, zou de waarheid oneer aandoen. In de laatste drie maanden van 2018 boekte de naar beurswaarde gemeten grootste bank van de VS een nettowinst van meer dan 7 miljard dollar. Een stijging met 67 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

Omgerekend per aandeel lijkt JPMorgan nog indrukwekkender te hebben gepresteerd. De winst per aandeel van 1,98 dollar ligt 85 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2017.

Toch doet de Wall Streetgigant het een pak slechter dan de markt had verwacht. Analisten hadden er gemiddeld op gerekend dat JPMorgan een winst van 2,20 dollar per aandeel zou boeken. Het is de eerste keer in 15 kwartalen - meer dan drie jaar dus - dat JPMorgan onder de lat dook.

De grootste teleurstelling kwam uit de marktenzalen, waar de omzet met 11 procent slonk naar net geen 4 miljard dollar. Die zware terugval is te wijten aan de slabakkende obligatiehandel. Nu de wereldwijde economische vooruitzichten er somberder op worden en de vrees voor een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China de financiële markten in rep en roer zet, blijven beleggers liever langs de zijlijn staan.

Turbulente markten

Dat weegt vooral op de obligatiehandel, traditioneel de grootste inkomstenbron voor de marktentak van JPMorgan. In de laatste drie maanden van het jaar slonken de inkomsten uit de obligatiehandel met 18 procent naar het laagste niveau sinds het begin van de financiële crisis. De turbulentie op de beurzen stuwde wel de inkomsten uit de aan- en verkoop van aandelen. Maar dat volstond niet om de tegenvallende obligatiehandel te compenseren.

JPMorgan is niet de enige Amerikaanse grootbank die daar mee kampt. Maandag biechtte Citigroup al op dat het lagere inkomsten puurde uit zijn obligatiehandel. Maar onder meer dankzij extra kostenbesparingen kon die bank betere cijfers voorleggen dan analisten hadden voorspeld.

Hoe het met de andere grote Amerikaanse zakenbanken is gesteld, moet later deze week duidelijk worden. Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley leggen in de loop van de volgende dagen hun rapport over het vierde kwartaal voor.

Slecht voorteken

De jaarresultaten van JPMorgan en Citigroup beloven weinig goeds voor Europese grootbanken zoals BNP Paribas en Deutsche Bank. BNP Paribas, de grootste bank van Frankrijk die de Belgische staat als aandeelhouder heeft, publiceerde al zes kwartalen op rij teleurstellende inkomsten voor zijn obligatiepoot. Door de zware schokken die de beurzen de voorbije weken moesten incasseren, valt te vrezen dat BNP er het afgelopen kwartaal evenmin in is geslaagd het tij te keren.