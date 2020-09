'JPMorgan betaalt bijna 1 miljard dollar boete'

Het onderzoek viseert het zogenaamde 'spoofing': het invoeren van spookorders om de markt te misleiden. Zo kan een groot blok verkooporders in het publieke orderboek de indruk wekken dat de markt zal zakken en andere traders aanzetten tot het invoeren van verkooporders, waarop de spoofer kan inspelen door een snelle winst te boeken op de daling die hij zelf in gang gezet heeft. Meteen daarna annuleert de spoofer de spookorders.

Spoofing is sinds 2010 bij wet verboden. Hoewel het indienen en vervolgens annuleren van orders niet illegaal is, is het onwettig als onderdeel van een strategie die bedoeld is om andere traders te misleiden.