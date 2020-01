JPMorgan boekt recordwinst over 2019

36 miljard dollar winst in 2019. Meer is niet nodig om te illustreren waarom Jamie Dimon dé grote overlever onder de bank-CEO's is.

36,4 miljard dollar nettowinst (+12%) op 115,6 miljard dollar inkomsten (+6%). En klantendeposito's die met 6 procent aanzwollen, tot 1.562 miljard dollar. Dat zijn de recordresultaten die JPMorgan Chase over boekjaar 2019 kan voorleggen. Om een idee te geven: de nettowinst is een stuk groter dan de totale beurswaarde van KBC, omgerekend 31 miljard dollar.

Recordresultaten die meteen illustreren waarom CEO Jamie Dimon met zijn 15 jaar aan het roer van JPMorgan dé overlever van de banksector is en een heel belangrijke 'richtingaanwijzer' voor het 'resultatenseizoen' op Wall Street. En ook waarom de Amerikaanse grootbank met 430 miljard dollar veruit de waardevolste bank ter wereld is.

Over het vierde kwartaal presteerde vooral de tradingafdeling van de grootbank beter dan verhoopt. Tegenover het zwakke vierde kwartaal van 2018 - toen Wall Street in een helse rit hard onderuit ging - stegen de inkomsten met 31 procent, wat de winstbijdrage de helft opkrikte naar 2,9 miljard dollar.

JPMorgan verwijst naar de ontspanning in de Chinees-Amerikaanse handelsrelaties, nu Washington en Peking morgen een soort handelsbestand ondertekenen. 'De oplossing van een aantal handelszaken gaf de klanten- en marktenactiviteiten tegen het eind van het jaar een boost', zegt Dimon.

Federal Reserve vs ECB

Ook de consumentenbak van JPMorgan bleef op dreef, met 3 procent meer inkomsten en een 5 procent hogere nettowinst van 4,23 miljard dollar. De Europese banken lijden onder een versnipperde lokale markt en het nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank.

De Amerikaanse markt, daarentegen, is grotendeels verdeeld over enkele mastodonten en die ontvangen voor hun surpluscash bij de Federal Reserve ondanks de drie renteverlagingen in 2019 nog altijd 1,55 procent rente. De ECB, daarentegen, int - zij het met enkele bijsturingen - 0,5 procent strafrente 'parkeergeld' op surpluscash.