Jaar van de waarheid voor ethisch bankproject NewB

De coöperatie NewB is in 2011 opgericht door burgers en middenveldorganisaties. Ze wilden een nieuwe duurzame bank opzetten als antwoord op de financiële crisis en de problemen bij de traditionele banken.

Maar ondanks de aansluiting van meer dan 50.000 coöperanten is het project nog niet van de grond gekomen. Dat verandert vandaag nu de banklicentieaanvraag officieel is ingediend bij de Nationale Bank. 'De Europese Centrale Bank heeft dan zes tot twaalf maanden om zich uit te spreken', zegt voorzitter Bernard Bayot.

Als het dossier goedgekeurd wordt, kan de bank in 2020 van start gaan. In een eerste fase zal die een zichtrekening met een bankkaart, een spaarrekening, verzekeringen en kortetermijnkredieten aanbieden. Een jaar later komen er ethische beleggingsfondsen bij.