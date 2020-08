Jack Ma drukt op startknop voor megabeursgang

De blauwe betaalcode van Alipay is beschikbaar in 80.000 handelszaken in China.

Ant Group van Alibaba-topman Jack Ma trekt naar de beurs in Hongkong en Sjanghai. De beursgang van de financiële dienstverlener kan records breken.

Na vele geruchten is het eindelijk zover: Ant Group heeft een dossier voor een beursnotering ingediend. De operatie kan een van de grootste introducties ooit worden. Sommige analisten verwachten dat het record van 29 miljard dollar van de beursintroductie van het staatsoliebedrijf Saudi Aramco vorig jaar sneuvelt. Er zijn berichten over een operatie van 30 miljard dollar (25,4 miljard euro) bij een totale waardering van 225 miljard dollar.

Dat Ant Group miljarden waard is, heeft het te danken aan Alipay, de immens populaire online betaaldienst in China met 1 miljard gebruikers en 80 miljoen aangesloten handelaars. Ant is ook actief in beleggen, lenen en verzekeren, en biedt digitale infrastructuur voor financiële instellingen aan.

In een jaar was Ant Group goed voor een transactievolume van omgerekend meer dan 14.000 miljard euro. Het bedrijf boekte in de eerste jaarhelft een omzet van 8,9 miljard euro en realiseerde daarop een stevige nettowinst van 2,6 miljard euro.

De naam Alipay verwijst naar Alibaba, de e-commercereus van de Chinese miljardair Jack Ma waar het een aanhangsel van was. Maar het aanhangsel is gaandeweg het kroonjuweel geworden. Alibaba is nog de grootste aandeelhouder met 30 procent, Ma heeft een minderheidsbelang.

