Jacques Delen ‘Je kan niet net op tijd voorzichtig worden'

‘Kan die chauffage niet aan? Hoe werkt die eigenlijk?’ Het is aan de frisse kant in de vergaderzaal waar Jacques Delen (69) ons ontvangt. We zitten op de twaalfde en bovenste verdieping van de BP Building in Antwerpen, met een prachtig uitzicht over een besneeuwde stad. Maar binnen mag het iets minder winters tafereel, vindt Delen. Het is alleen even zoeken hoe de thermostaat werkt. ‘We zijn ook maar huurders’, grinnikt de voorzitter van Bank Delen verontschuldigend.

De vermogensbeheerder palmt maar tijdelijk de bovenste verdiepingen van het gebouw in. Delen wijst naar de kranen een paar honderd meter verderop, waar de eigenlijke hoofdzetel - een reeks herenhuizen verbonden door een glazen gang - een nieuw jasje krijgt. Het uiterlijk van de private bank moet in overeenstemming worden gebracht met het innerlijk. Iedereen moet straks voelen dat achter de gevels het moderne, oerstabiele en kerngezonde bedrijf huist dat Delen er door de decennia heen van wist te maken, sinds 1992 met Ackermans & van Haaren als medeaandeelhouder.

Wisselagent

Ontbijt met De Tijd

Pater familias André Delen richtte Bank Delen in 1936 op als wisselkantoor. In de jaren zeventig ging zoon Jacques, het achtste en laatste kind van de familie, met twee broers (Paul en Jean-Pierre) aan de slag voor de familiezaak, aanvankelijk ook als wisselagent. Maar het was altijd duidelijk dat er iets meer in hem sluimerde. ‘Als ik met klanten bezig was, viel mijn vader soms binnen. ‘Oppassen met hem, hè. Dat is een commerçant!’, riep hij dan. En dan kon ik van nul herbeginnen met mijn verkooppraatje.’ (lacht)

Zijn vader had een punt. Nadat hij in 1975 de teugels aan zijn jongste zoon had doorgegeven, begon de familiebusiness aan een opmerkelijk groeitraject. Vandaag is het wisselkantoortje met drie werknemers de performantste vermogensbeheerder van het land, met 425 werknemers verspreid over de Benelux en 30 miljard euro onder beheer - 40 miljard als je het Verenigd Koninkrijk meetelt. Of Delen daar soms bij stilstaat? ‘Het is een mooi verhaal’, beaamt hij. Om er in één adem aan toe te voegen: ‘Maar ik wil niet stoeferig klinken.’

Dat nuchtere en voorzichtige kreeg Delen met de paplepel mee. ‘Mijn vader is geboren in 1904. Hij heeft dus zowat alle maatschappelijke en financiële schokken meegemaakt die je maar kon meemaken: twee wereldoorlogen, enkele stevige beurscrisissen, de staalcrisis, de kolencrisis, noem maar op. Dat heeft hem gevormd, en erg voorzichtig gemaakt. Het is een eigenschap die hij aan al zijn kinderen heeft doorgegeven. Hij zei altijd: ‘Je kan niet net op tijd voorzichtig worden. Zelfs als de hemel blauw is, hebben we een paraplu bij de hand.’’



‘Aan die houding hebben we ook een argwaan tegenover schulden overgehouden. Alles wat we deden, moest worden gefinancierd met geld dat eerst was verdiend. In het bedrijf, maar ook privé. We mochten van hem zelfs niet lenen om een huis te kopen. Dat was wellicht wat overdreven, maar hij had te veel mensen zien bezwijken onder hun schuldenlast. In de jaren dertig kocht hij het ouderlijk huis voor een vierde van de prijs waarvoor het een paar jaar eerder was verkocht. De kopers hadden zich te diep in de schulden gestoken. Die angst voor schulden, heeft ervoor gezorgd dat de groei van ons bedrijf wat langer heeft geduurd. Maar het staat nu wel op beton.’

Voorzichtig

Nuchter en voorzichtig is ook de manier waarop de bankier praat, tussen kleine hapjes pistolet door. Hij wikt zijn woorden. Onderwerpen waaraan hij zich zou kunnen verbranden, laat hij liever voor wat ze zijn. ‘Over politiek praat ik niet graag. Dat is mijn rol niet. Ik ben bang om foute dingen te zeggen, om iemand tegen de borst te stuiten. Dat is mijn business niet.’

Zelfs over zaken die in de sector tot verhitte debatten en boosheid leiden, geeft Delen geen krimp. Als we beginnen over de recente regulering, die zijn sector een hoop administratieve verplichtingen oplegt, haalt hij net niet de schouders op. ‘We dragen de geest van die wetgeving, bedoeld om consumenten beter te beschermen, al lang mee in onze buik. Maar blijkbaar zijn er banken in Europa die zulke regels nodig hebben. Dan is het goed dat zo’n wetgeving bestaat, als zo accidenten kunnen worden vermeden.’

‘Wil dat zeggen dat ik ervoor sta te springen? Nee. De voorbije jaren hebben we 30 procent van onze IT’ers zowat permanent op het implementeren van regulering moeten zetten. Dat zijn mensen die ik liever aan producten of diensten laat programmeren. Maar dat is niet het einde van de wereld, hè. En het zal nu wel ver gedaan zijn, zeker? Hoewel, dat zeg ik al sinds de jaren negentig.’ (lacht)

Dat de impact van de nieuwe regulering op Bank Delen beperkt blijft, is vooral te danken aan het feit dat Delen door de jaren heen zowat zijn volledige backoffice - de administratie, zeg maar - heeft gedigitaliseerd. Dat begon al in de jaren zeventig, toen hij overschakelde van potlood en papier op een Olivetti-computer waarin hij de gegevens van 150 klanten kon bewaren, in een zelfgeschreven programma. Delen heeft die obsessie met efficiëntie - ‘dat zit in mijn genen’ - doorgetrokken tot in het extreme. In die mate dat Bank Delen in de sector wel eens werd omschreven als ‘de bank met meer informatici dan bankiers’.

Fintech

Delen zegt dan ook geen schrik te hebben van een fintechrevolutie. ‘Ja, het gaat sneller dan vroeger. Als je dan elke stap in de digitalisering hebt gemist, bestaat de kans dat de realiteit je inhaalt. Maar dat kan je van Bank Delen moeilijk beweren. We zijn al dertig jaar mee met alles wat beweegt. IT ligt hier in de bovenste schuif qua aandacht. We zijn er lang een vreemde eend mee geweest in onze sector, maar efficiëntie is de basis van ons bedrijf.’

Bank Delen is op wel meer vlakken een vreemde eend, blijkt. Terugblikkend op het groeitraject geeft Delen zijn belangrijkste ondernemersles mee. ‘Ik heb er altijd over gewaakt dat nergens tegenstrijdige belangen konden ontstaan. Als je alle neuzen in dezelfde richting krijgt, is dat een krachtig gegeven. Mede daarom hebben we in 1991 de bonussen afgeschaft.’

Een bank zonder bonussen klinkt als een café zonder bier. Maar Delen gaat er prat op dat het werkt. ‘In 1990 gingen de beurzen 30 procent onderuit. Een medewerker sprak me aan en zei dat hij nooit harder had gewerkt dan toen om klanten gerust te stellen en aan boord te houden, maar dat hij ook minder verdiende. Dat begreep hij niet. En hij had gelijk. Vanaf dan hebben we bonussen afgeschaft en dat budget verwerkt in de vaste vergoedingen. Iedereen aan hetzelfde zeel.’



Delen schenkt een koffie in. ‘Zit mijn das goed?’, vraagt hij snel als hij ziet dat de fotografe haar camera in de aanslag houdt. Het oog wil ook wat, zeker bij Bank Delen. Door de jaren heen is de naam van de vermogensbeheerder in ons land vergroeid geraakt met kunst, onder meer als sponsor van de kunstbeurs Brafa en als ondersteuner van jonge kunstenaars. Daar is eigenbelang mee gemoeid, in die zin dat er een aardige overlap is tussen kunstfans en het publiek waarbij een vermogensbeheerder zich graag in de kijker zet.

Hart voor kunst

Maar de link gaat verder, zegt Delen. ‘De liefde voor schilderkunst is iets dat Filips De Ferm, een vroeger directielid, hier heeft binnengebracht. Maar ook daarvoor heerste in onze bedrijfscultuur al een passie voor al wat mooi is. Mijn echtgenote Marie-Alix is bezig met interieur en decoratie, iets wat ze ook aan onze dochter heeft doorgegeven. In de jaren zeventig ontvingen we onze klanten in wat we vandaag een IKEA-omgeving zouden noemen. Zij hebben daar verandering in gebracht, ons een eigen stijl gegeven. Dat alles heeft ons een imago gegeven van bank met een hart voor kunst. Het is maar logisch dat we dat imago ook uitdragen.’

Al worstelt Delen ook met het elitaire imago dat aan zijn business hangt. ‘Het is een mythe dat private banking alleen voor de happy few is. Er is geen echt minimum. Wij werken met een model van discretionair beheer, wat ons toelaat iedereen even goed te bedienen, groot of klein. Oké, die grote klant zullen we wellicht wat meer zien in de loop van het jaar. Maar aan het einde van de dag is het rendement voor iedereen binnen zijn risicoprofiel hetzelfde. We zijn zelf klein begonnen, we sturen niemand weg.’

Tijd om af te ronden. Delen, die dit jaar zeventig wordt, heeft nog meer te doen vandaag. Hij heeft een opvallend drukke agenda voor iemand die al jaren geen dagelijkse verantwoordelijkheid meer draagt. Aan stoppen denkt hij niet, ook al zijn twee van zijn drie kinderen intussen actief in het familiebedrijf en lijkt de opvolging verzekerd. Zijn zoon Alexandre is hoofd IT, zijn dochter Anne-Sophie is marketingverantwoordelijke. De jongste, Marie-France, studeert nog.