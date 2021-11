Jamie Dimon: 'JPMorgan zal langer meegaan dan de Chinese Communistische partij'

Een grapje van de machtigste bankier ter wereld zal bij de machtigste president ter wereld waarschijnlijk maar matig geapprecieerd worden.

'De Chinese Communistische partij viert zijn 100ste verjaardag. Dat doet JPMorgan ook. En ik durf te wedden dat wij langer zullen meegaan.' Dat grapje vertelde Jamie Dimon naar eigen zeggen tijdens een recent bezoek aan Hongkong. De CEO van JPMorgan wou er op een conferentie in Boston mee illustreren hoe belangrijk China, waar de Amerikaanse grootbank sinds 1921 actief is, blijft.

Dimon voegde er aan toe dat hij het grapje in China niet zou moeten maken, maar dat Peking waarschijnlijk 'ook in Boston aan het meeluisteren was'.

Dimon is de grote overlever in de financiële sector en zowat de invloedrijkste bankier ter wereld. 'Zijn' JPMorgan is intussen op de beurs meer waard dan de grootste 15 banken van de eurozone samen.

Het persbureau Bloomberg, dat het citaat in Boston oppikte, merkt echter op dat de kans groot is dat Peking - waar president Xi Jinping al het hele jaar bezig is de bedrijfswereld te laten zien en voelen wie de baas is - de humor niet echt zal appreciëren.