Jan Van Hove gaat KBC Verzekeringen leiden

Hoofdeconoom Jan Van Hove van KBC krijgt een grote promotie en gaat de verzekeringsdivisie van de bankgroep leiden. Hij wordt opgevolgd door Hans Dewachter die overkomt van de Nationale Bank.

KBC zet een opmerkelijke stoelendans in. Wanneer de 63-jarige Hans Verstraete volgend jaar op pensioen gaat als directeur van KBC Verzekeringen, wordt hij opgevolgd door hoofdeconoom Jan Van Hove.

Schermvullende weergave Jan Van Hove. ©Tim Dirven

De keuze voor Van Hove is opmerkelijk, want de 43-jarige hoofdeconoom heeft geen verzekeringservaring. Verstraete werd door KBC indertijd als ervaren kapitein weggeplukt bij de verzekeraar Ethias. Dat Van Hove toch deze sleutelfunctie krijgt, is een groot teken van vertrouwen en maakt van hem een kroonprins in de KBC-organisatie.

Van Hove was jarenlang voltijds hoogleraar internationale economie aan de KU Leuven en werd in 2016 hoofdeconoom van KBC. Vorig jaar kreeg hij een eerste internationaal mandaat bij de bank als bestuurder van de Hongaarse KBC-dochter.

Hij stapt op 1 januari over naar de verzekeringstak en krijgt er zes maanden om zich in te werken. Hij neemt de fakkel van Verstraete over op 1 juli.

Bankenwaakhond

Voor de opvolging van Van Hove als hoofdeconoom kiest KBC opnieuw voor een deeltijdse economieprofessor van de KU Leuven: Hans Dewachter, een specialist in financiële economie en docent van het vak macro-finance. Opmerkelijk, de nieuwe KBC-voorzitter Koenraad Debackere is ook een oudgediende van die Leuvense economiefaculteit.

De 54-jarige Dewachter is vooral gekend als bankenwaakhond. Dewachter werkt sinds 2011 bij de Nationale Bank en is als senior coördinator macroprudentieel beleid nauw betrokken bij het toezicht op de banksector.

Hij zetelde in die functie in meerdere beleidsvoorbereidende comités op Europees niveau, onder meer bij de Europese Centrale Bank en de European Systemic Risk Board. ‘Hij heeft in deze functies een grote expertise verworven op het gebied van macrofinanciële analyse, regelgeving en beleid, in het bijzonder met betrekking tot de banksector’, luidt het in een persbericht van KBC.