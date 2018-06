Jeroen Piqueur houdt privéfirma voorlopig boven water

Imaco, de privévennootschap van de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur, blijft voorlopig overeind. De man gaat in beroep tegen de afwijzing van een gerechtelijke reorganisatie voor Imaco. Daardoor wordt ook de behandeling van de faillissementsvordering uitgesteld.

De ondergang van de Gentse financiële en vastgoedgroep Optima tast ook het privévermogen van oprichter en gewezen sterke man Jeroen Piqueur serieus aan. In die mate dat ook Imaco, een van zijn privévehikels, mee over de kop dreigt te gaan.

Vorige week zag het er even niet goed uit voor Imaco, waarin onder meer zijn villa in Sint-Martens-Latem is ondergebracht, net als de huizen van de twee kinderen van Piqueur. De rechtbank van koophandel van Gent verwierp immers het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie voor Imaco, via een WCO-procedure, bedoeld om de firma te redden. Daarmee leek de weg open te liggen voor de ondergang, nadat de curatoren van Optima Bank een faillissementsvordering hadden ingediend.

Dinsdag bleek echter dat er op zijn minst sprake is van uitstel van executie. Piqueur besloot immers in beroep te gaan tegen het vonnis van vorige week. Daardoor is meteen ook de behandeling van de faillissementsvordering van de curatoren uitgesteld naar 16 oktober, zegt zijn advocaat, Vincent Van Obberghen van het kantoor Quinz.

De rechtbank had het verzoek tot WCO-procedure onontvankelijk verklaard om procedurele redenen, onder meer omdat de jaarrekening volgens de rechtbank lacunes vertoonde. Maar dat kwam omdat het gerecht de boekhouding van Imaco in beslag had genomen. Imaco kan dat nu aantonen met een attest van de gerechtelijke politie, gaat proberen inzage te krijgen in de benodigde stukken en heeft waar dat mogelijk was al verbeteringen aangebracht in de ingediende documenten.

Openbare verkoop

Het is de vraag wat de nieuwe ontwikkeling betekent voor de aan de gang zijnde openbare verkoop van de huizen van zoon en dochter Piqueur. Er was al een eerste zittingsdag voor die woningen en nu loopt de periode waarin een hoger bod kan worden uitgebracht.

De verkoop was in gang gezet door Bank Nagelmackers als schuldeiser. Het is afwachten hoe de bank nu zal reageren. Van Obberghen zei daarover dinsdag alleen 'dat we van de gelegenheid gebruik zullen maken om met alle partijen rond de tafel te gaan zitten om een oplossing te vinden'.