Jeroen Piqueur neemt Hans Rieder in de arm

De bekende strafpleiter trekt met de veroordeling van de ex-Optima-topman wegens fiscale fraude naar het Hof van Cassatie. Intussen onderhandelen de schuldeisers van Jeroen Piqueur achter de schermen over een minnelijke schikking.

Jeroen Piqueur, de oprichter van de gekapseisde Gentse groep Optima, heeft zijn strafadvocaat Raf Verstraeten vervangen door een andere bekende strafpleiter, met name de Gentse advocaat Hans Rieder van het kantoor Rieder & Verdonck. Dat zeggen meerdere bronnen in het dossier. Rieder bevestigt de informatie.

De wissel heeft te maken met de nieuwe nederlaag die Piqueur vorige maand leed voor het hof van beroep van Gent. Daar werd hij opnieuw veroordeeld tot vier maanden cel en een boete van 1,5 miljoen euro wegens fiscale fraude. Ook wordt 2,3 miljoen euro verbeurdverklaard.

Piqueur geeft zich echter niet gewonnen en is naar het Hof van Cassatie getrokken tegen het arrest, aldus Rieder. Welke argumenten daar zullen worden gebruikt, kan de advocaat niet kwijt. Hij wil eerst het arrest bestuderen. Het wil zeggen dat de Optima-zaak almaar meer gerechtelijke vertakkingen krijgt.

Rieder zal Piqueur bijstaan voor de strafrechtelijke kant van het Optima-dossier en zijn uitlopers, dus ook voor het onderzoek door het Gentse gerecht. Voor de vennootschapsrechtelijke en burgerlijke aspecten blijft Vincent Van Obberghen (Quinz) de raadsman van Piqueur.

Die laatste aspecten kwamen dinsdag aan bod voor de faillissementskamer van de Gentse rechtbank van koophandel, die een van de twee dagvaardingen van Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben in persoonlijk faillissement behandelde. De dagvaarding ging uit van de voorlopig bewindvoerder die op vraag van schuldeiser Saffellberg Investments tijdelijk actief was in het dossier. Ter zitting bleek echter dat geen enkele schuldeiser aandrong op het persoonlijke bankroet van Piqueur. De zitting was dus eerder een formaliteit.

Onderhandelingen

Dat heeft vooral te maken met het feit dat de schuldeisers van Piqueur zelf - dus niet die van de failliete Optima Bank of van YES, de eveneens omgevallen vastgoedtak van Optima - onlangs gestart zijn met onderhandelingen achter de schermen over een schikking, vernam De Tijd.

Dat is niet zo abnormaal in faillissementsprocedures. De tactiek wordt vooral gebruikt om toch nog iets uit de brand te kunnen slepen en sneller geld op tafel te krijgen. De curatoren van Optima Bank sloten eerder al een dading met YES, waardoor ze 0,8 miljoen euro konden recupereren.

De voornaamste schuldeisers van Piqueur zelf zijn de curatoren van de bank, die maar liefst 22 miljoen euro claimen, en de investeerder Saffelberg van ondernemer Jos Sluys die ongeveer 5 miljoen euro te goed heeft. Kleinere partijen zijn de curator van de vastgoedtak en de vereffenaar van Optima Group, de koepel boven de bank en de vastgoeddivisie. Het is niet duidelijk of die twee kleinere partijen al mee aan tafel zitten. De betrokken partijen geven geen commentaar.