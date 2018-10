Jeroen Piqueur riskeert nu ook persoonlijk faillissement

Twee partijen hebben de gewezen topman van Optima en zijn zoon Ruben na de ondergang van hun Gentse financiële en vastgoedgroep gedagvaard in persoonlijk faillissement.

Optima Bank werd in de zomer van 2016 failliet verklaard na de vaststelling van onregelmatigheden bij de instelling. Het stof van de eerste ondergang van een bank in ons land in bijna twee decennia is na ruim twee jaar nog steeds niet gaan liggen.

De gevolgen voor Jeroen Piqueur, de oprichter van Optima, zijn erg zwaar. Niet alleen ging de financiële poot van zijn groep over de kop, ook de in Your Estate Solution omgedoopte vastgoedtak werd intussen failliet verklaard. Piqueur onderhandelt bovendien met zijn schuldeisers om zijn patrimoniumvennootschap Imaco boven water te kunnen houden. Daarnaast is hij verwikkeld in allerlei rechtszaken rond Optima, moet hij claims afweren, werd hij veroordeeld wegens belastingfraude én loopt er een strafonderzoek naar de praktijken bij de bank.

Daarbovenop raakt nu bekend dat twee partijen hem en zijn zoon hebben gedagvaard in persoonlijk faillissement. Dat zeggen meerdere bronnen. De eerste partij is de curator van Your Estate Solution. Die dagvaarding is van recente datum, waardoor de zaak nog niet is ingeleid voor de faillissementskamer van de rechtbank.

Saffelberg

De tweede partij is de voorlopig bewindvoerder die werd aangesteld door de rechtbank van koophandel van Gent op vraag van een schuldeiser. Die schuldeiser is volgens onze informatie de investeringsmaatschappij Saffelberg Investments van ondernemer Jos Sluys bij wie Piqueur persoonlijk ongeveer 5 miljoen euro in het krijt staat. Saffelberg was een van de financiers en aandeelhouders van Optima.

Het mandaat van de bewindvoerder is onlangs echter beëindigd omdat Saffelberg nu een beter idee heeft van de financiële situatie van de Piqueurs. De investeerder kwam in actie omdat hij niet betrokken werd bij de afwikkeling van het dossier en daardoor geen zicht had op die situatie. Volgens een bron heeft Saffelberg nu meer vertrouwen in de recuperatie van het geld, maar elders wordt dat ontkend.

Het wegvallen van het mandaat belet niet dat de voorlopig bewindvoerder zich manifesteerde in het dossier. Dat gebeurde alleen door tussenbeide te komen bij de verkoop van de Rolls Royce en de Aston Martin van Piqueur, maar ook door vader en zoon te dagvaarden in persoonlijk faillissement. De faillissementsvordering valt weg door het stopzetten van het mandaat, maar de dagvaarding blijft overeind.

Deze procedure werd wel al ingeleid en het dossier wordt binnenkort behandeld door de rechtbank. Mogelijk kan een andere schuldeiser dan aandringen op het faillissement. In theorie kan ook het parket dat.

Risico

Sommigen menen dat een persoonlijk faillissement in de Optima-zaak geen meerwaarde oplevert omdat een aantal schuldeisers dan achter het net dreigen te vissen. Bovendien bestaat het risico dat de Piqueurs bij een dergelijk faillissement verlost zijn van hun schulden, behalve als daar bezwaar tegen wordt aangetekend, bijvoorbeeld in het geval van een frauduleus bankroet.

Het dossier is overigens voer voor juridische debatten door de nieuwe insolventiewet die in mei van dit jaar van kracht werd. Waar de vorige wet gold voor handelaars en handelsondernemingen, spitst de nieuwe zich onder meer toe op het bredere begrip ondernemers. Het is de vraag of de Piqueurs daaronder vallen.