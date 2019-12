Johan Thijs (KBC): 'De echte concurrenten van de banken zijn Google, Facebook en Amazon'

De klassieke bankwereld staat aan alle kanten onder druk: de veeleisende consument, kleine bedrijven die actief zijn in de financiële technologie -de fintech, maar vooral de grote techspelers als Google, Facebook en Amazon. Banken moeten zich in sneltreinvaart aanpassen, en dat is meer dan bestaande producten in digitale vorm aanbieden. Wie enkel dat doet, is een 'dead man walking', zegt Johan Thijs.