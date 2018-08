Jos Clijsters (Belfius): ‘Ik wil gewoon zijn, gelijk anderen'

Voor de rust verkiest Jos Clijsters een bankje in De Panne. Daar kan de Belfius-topman kijken naar de zee en zien hoe de zon erin zakt. ‘Je zou ook in een dure oldtimer kunnen rondrijden. Maar is dat beter? Ik denk het niet.’

‘De mens ziet niet waar hij naartoe gaat - niets zo verblindend als toekomst - maar moet onthouden waar hij vandaan komt.’ De woorden zijn van de betreurde Johan Anthierens, die ze in 1994 schreef. Bijna 25 jaar later lees je dat, de avond na de avond bij Jos Clijsters. Ze passen bij hem. Hij zei: ‘Gelukkig dacht ik niet na toen ik ja zei op de vraag van Jean-Luc Dehaene om het huidige Belfius te leiden. Geen enkel zinnig mens zou die job anders aanvaarden.’ En eerder had hij al gezegd: ‘Ik vind dat iedereen die geluk heeft gehad iets moet terugdoen voor de maatschappij.’

Dat geluk ligt onder meer hier, op dit terras van een fijn huis in De Panne, letterlijk een jongensdroom. ‘Ik kwam hier als kind al’, zegt Clijsters, 68 nu. ‘We kwamen op vakantie naar De Panne, voor een groot gezin met zeven kinderen was dit goedkoper dan bijvoorbeeld Knokke. Toen dacht ik al: als ik vijftig ben, wil ik een witte villa in De Panne. (glimlacht) Een week voor ik vijftig werd, kocht ik dit.’ Hij woont er 18 jaar, is er gedomicilieerd, maar wisselt af met zijn huis in Korbeek-Lo.

Mijn ene buurman heeft bij de spoorwegen gewerkt, de andere is cipier. Vind ik fijn. Daarom wilde ik nooit in een verkaveling wonen.

Het geluk zit ook waarin je het wil zien: in de tomate crevette die zijn vrouw Monique voor ons klaarmaakte, in de fles Château de Tracy uit 2015 die hij eerst serveert, in het vooruitzicht van een gesprek bij vuur op het strand. Het zit zeker in het speelgoed van zijn vier kleinkinderen. ‘Mijn kinderen zijn gezond, ik heb vier leuke kleindochters en ben al veertig jaar met dezelfde vrouw getrouwd. Het is een groot geluk als je van tegenslagen bespaard blijft: handicaps, scheidingen, ongelukken. Niet alles in het leven is een verdienste, vaak is het puur geluk.

‘Chiqué moet ik niet hebben. Ik vind dat ook goed voor je kinderen. Ik wil gewoon zijn, gelijk anderen. Ik heb alles wat ik wil hebben, maar van te glamoureus hou ik niet. Knokke is mooi, maar Korbeek-Lo en De Panne zijn dat ook. Mijn ene buurman heeft bij de spoorwegen gewerkt, de andere is cipier. Vind ik fijn en daarom wilde ik nooit in een verkaveling wonen. Daar krijg je toch maar een soort getto. Dat vind ik niet goed. Maar iedereen doet wat hij wil.’

Hij vraagt wat het strijdplan is. Hij zegt dat het idee van die vuurkorf hem voor het eerst deed beslissen een interview thuis te geven. Hij vraagt hoe het op De Tijd gaat. ‘Ik vond het een slimme move van Rik De Nolf (de CEO van Roularta, dat vorig jaar zijn aandelen in Medialaan aan De Persgroep verkocht en de helft van De Tijd-uitgever Mediafin overnam, red.). Zeker nu. Mediabedrijven zijn niet evident en De Nolf trekt voluit de kaart van de ‘content’. Fake news wordt een enorm probleem en alleen kwaliteit zal overleven. Met Trends, Knack en De Tijd zit Roularta dan goed.’

Jos Clijsters Jos Clijsters (68) is geboren in Leuven. Hij studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de KULeuven. Zijn professionele carrière begon hij als marketeer bij Unilever. In 1981 ging hij aan de slag bij de Generale Bank, later Fortis en nog later BNP Paribas Fortis. Daar klom hij naar de top tot hij in 2007 stopte als CEO Retail Banking. Bijna vier jaar later vroeg Jean-Luc Dehaene hem om voorzitter van het directiecomité bij Dexia Bank te worden. In 2012 veranderde hij de naam in Belfius. Sinds 2014 is hij voorzitter van de raad van bestuur. Clijsters is getrouwd, heeft twee zonen en vier kleindochters en is verre familie van ex-toptennisster Kim Clijsters.

Volgt u de media al langer?

Jos Clijsters: ‘Alles interesseert me, maar media vind ik wel heel belangrijk. Journalisten hebben de echte macht. Misschien beseffen ze dat niet en veel journalisten gaan met die macht niet goed om. Maar ze bepalen heel veel. De agenda van mijn raad van bestuur wordt voor de helft door journalisten bepaald.’

‘Sommige journalisten schrijven goed en checken hun feiten, andere doen dat niet. Daarom bekronen we kwaliteitsjournalistiek met die Belfius-persprijzen en bleven we dat doen, ook toen het slecht ging in onze sector. Goede journalistiek moet je stimuleren, zelfs als het niet altijd plezant is wat je leest. Als het iets blootlegt en het is correct, dan is het correct. Het mag alleen niet tendentieus zijn. Ik erger me blauw aan journalisten die, al dan niet bewust, hun macht misbruiken.’

Heeft u dat zelf meegemaakt?

Clijsters: ‘Net voor de stresstest, nadat we uit een aartsmoeilijke periode waren gekomen, kopte De Morgen: ‘Belfius bibbert.’ De krant had ons gebeld, maar wij mochten niet zeggen wat we al wisten. De Europese Centrale Bank laat dat niet toe. We zeiden alleen dat De Morgen fout zat. De Nationale Bank belde de krant met diezelfde boodschap: ‘Het is fout wat jullie gaan schrijven.’ Toch verscheen die titel.’

‘Dat ze aan ons twijfelden, kan ik nog begrijpen. Maar als zelfs de Nationale Bank het zegt… Zo’n krant beseft niet wat de kostprijs van zo’n verhaal is. Twee heel goede medewerkers die op het punt stonden te tekenen, haakten af. En de internationale markt, die dat niet snapt maar wél die titel ziet, reageerde eveneens. In een klap verloren we 20 miljoen euro. Met die lichtzinnigheid heb ik moeite. Daarom blijf ik die Belfius-persprijs steunen.’

Ook tegenover mijn zussen had ik altijd een overdreven verantwoordelijkheidsgevoel. Alleen nooit bij de afwas!

Als CEO van Dexia/Belfius is een persstorm nooit veraf. Hoe moeilijk was het om daarmee om te gaan?

Clijsters: ‘De eerste jaren gebeurde dat inderdaad, zeker met de parlementaire commissie in 2013 over de deal met ACW over het afkopen van winstbewijzen. Toen verscheen elke dag een artikel. Maar ik kan niet zeggen dat het incorrect was, het ging over het geld van de burgers. Ik vind dat ik elke Belg met respect moet groeten, want ze zijn allemaal aandeelhouders. (tegen de fotografe) Zelfs gij!’

‘Of we in die periode goed hebben gecommuniceerd, is een andere vraag. Het punt is dat problemen moeten worden opgelost. Dat zie je ook bij Arco vandaag. Het is nooit goed als iets lang aansleept. Als het kan, regel het dan. Take your loss and clean the mess. Dus zeg ik ook ‘chapeau’ aan Yves Leterme en Didier Reynders, die - al waren ze ontslagnemend - de bank toch uit de Dexia-korf hebben gekocht. Daar heb ik respect voor.’

Voelde u zelf respect, of dankbaarheid, toen u in moeilijke tijden CEO van Dexia werd en later voorzitter van Belfius?

Clijsters: (lacht) ‘Zeker niet van uw krant! In 2012 hadden we onze vergoeding als bestuurders met 10 procent verminderd, maar we wilden dat onlangs - zeker omdat we nu dividend leveren - weer naar het oorspronkelijke niveau brengen. De kop van De Tijd - ‘Belfius trekt vergoeding voorzitter en bestuurders op’, luidde het op 11 april - kelderde dat. Niemand vroeg een verhoging, maar goed.’

‘Ik begrijp dat dat politiek reactie losweekt, maar de houding van de vakbonden choqueerde me. Zij wisten heel goed dat het personeel, dat 5 procent had ingeleverd, ondertussen via het indexmechanisme een salarisstijging van 8,2 procent had meegemaakt. Dat wij ons dus verrijken door terug te willen gaan naar de oorspronkelijke vergoeding, is truut. Maar het is zo en niemand zal ervan wakker liggen.’

Als de tomaat-garnaal op is, rol je dus zomaar in een gesprek over bonussen en lonen. Wat Clijsters als CEO van Belfius verdiende, is publiek. Het ging om 570.000 euro. Vond hij goed. ‘Ik ben tegen excessieve bonussen en lonen. Je moet relativeren wat je als mens waard bent, je bent het immers maar dankzij de organisatie die je leidt.’ Salarissen moeten ‘redelijk’ zijn, vindt hij. ‘Ik heb nooit één minuut over mijn salaris onderhandeld trouwens.’

Hij verwijst naar die zondagnacht in 2011 waarin Jean-Luc Dehaene, de ex-premier die dan voorzitter van de raad van bestuur van Dexia Bank was, hem naar zijn huis in Vilvoorde riep en vroeg voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank België te worden. In opvolging van Stefaan Decraene. Dik drie jaar eerder was de - dan 58-jarige - Clijsters gestopt bij Fortis. Als een soort vroegtijdig pensioen. ‘Ik had het wat gehad. In 2007 had ik in 220 vliegtuigen gezeten, dat leven wilde ik niet. Rond mij had ik wat mensen met een burn-out gezien, weinigen komen daar goed uit. Daar had ik ook schrik voor.’ En toch. Het is al vaak beschreven dat Clijsters na twee seconden ‘ja’ zei tegen Dehaene. ‘‘Wat als ik het niet doe’, vroeg ik aan Dehaene. ‘Dan hebben we een héél groot probleem’, zei hij. ‘Oké, dan doe ik het’, zei ik. Ik heb zelfs niet naar mijn vrouw gebeld.’

U was drie jaar weg uit de wereld van de banken. Dat u aanvaardde, zegt dat iets over uw vertrouwen in Dehaene?

Clijsters: ‘Het zegt zeker niets over mijn vertrouwen in Dehaene als bankier, want daar kende hij niet zoveel van. Maar ik deed wel mijn hoed af voor hoe hij het regelde. De volgende dag moest om 6 uur een perscommuniqué over mijn aanstelling de deur uit. Hij engageerde zich om het voordien te regelen bij de raad van bestuur én dat hij de toelating van de ECB en de Nationale Bank zou hebben.’

‘Ik vond dat die bank moest worden gered omdat zoveel mensen ervan afhankelijk waren voor hun job en hun familie. Ik nam mijn verantwoordelijkheid en ik dacht er niet over na. Gelukkig. Geen enkel zinnig mens had het gedaan als hij nadacht. Wat ik daarna zag, was hallucinant.’

U zei: ‘Ik ben zo opgevoed dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen.’

Clijsters: (knikt) Dat heeft er altijd in gezeten. Ik had er zelfs last van. Ik had, tegenover mijn zussen, altijd een overdreven verantwoordelijkheidsgevoel. (schatert) Alleen nooit bij de afwas! Dat kunnen ze bevestigen. ‘Na het eten moest Jos altijd meteen naar het toilet’, zullen ze zeggen.’

Jullie waren met zeven kinderen. Uw broer werd adjunct-hoofdredacteur bij De Morgen. Het verschil lijkt groot.

Clijsters: ‘We hebben alle zeven een heel verschillende opvatting, maar we komen nog regelmatig samen. Mijn broer (Edi, nu op rust, maar dus ooit journalist en later vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Berlijn, red.) is een linkse rakker. Hij woont nu ook in De Panne. We zien elkaar vaak en dat levert heroïsche debatten op. Soms lezen we hetzelfde boek en discussiëren we daarover.’

Maar wie van u beiden zette zich dan af tegen uw ouders? Want de een werd links en de ander rechts.

Clijsters: ‘Onze ouders lieten ons erg vrij, zowel in onze opinievorming als in onze manier van leven. Ze kwamen uit Limburg, maar verhuisden naar Leuven om ons de kans te geven te studeren. Zeven kinderen op kot laten gaan was onbetaalbaar. Ik woonde dus thuis, en werd toch praeses van Ekonomika. (lacht) Iedereen ging ervan uit dat ik op kot zat. Tot ergernis van mijn moeder, want al die studenten die langskwamen, gunden haar geen blik. Ze dachten dat ze de kotmadam was.’

Zijn er nog medestudenten die bekend werden om hun carrière aan de top?

Clijsters: ‘Karel De Boeck en de Van Rompuys (Herman en Eric, red.) zaten er toen ook. Hun vader, Vic, was decaan toen ik praeses was en met hem heb ik veel moeten regelen. Dat lukte in een zeer goede verstandhouding.’

‘Een lid van ons praesidium werd op een nacht, in onze eigen fakbar, neergeschoten door een agent. Geen fout van die agent: die jongen had ingebroken, er was alarm geslagen en die agent schoot toen die gast een verkeerde beweging maakte. Alfons Vranckx was op dat moment minister van Justitie, hij woonde wat verderop in Leuven. We waren kort na mei ’68. In linkse kringen probeerde men munt te slaan uit de dood van die jongen en samen met Vic Van Rompuy ben ik er toen in geslaagd de situatie onder controle te houden. Als gast van 21 is het wel wat om van de politie te horen dat je een lichaam moet identificeren en de ouders van die jongen moet inlichten. (glimlacht) Veel levenslessen komen niet uit boeken.’

Oud Amsterdammer. Combozola. Watou. ‘Van hier.’ Brugse. ‘Van in de buurt.’ En Moeren. ‘Van in de moeren.’ Mevrouw Clijsters is er niet, maar ze heeft voor kaas gezorgd. Er hoort een fles rood bij, Caronne St-Gemme uit 2012. ‘De Lions in Diest verkoopt die ten voordele van het Huis Van Camp, een dagverblijf voor gehandicapten. Dat geeft een dubbel genoegen. Ik drink lekkere wijn en ik steun goed werk.’

Als ‘iets terugdoen voor de maatschappij’ klinkt als een schuldvereffening, dan is het dat niet. Toen Clijsters in 2007 Fortis verliet, had dat niets te maken met de bankencrisis die een jaar later zou uitbreken. ‘Het zou slim zijn als ik nu zou zeggen dat ik het zag aankomen. Maar het is niet zo. Waren we blind? Misschien waren in Europa veel mensen verblind. Subprime - rommelhypotheken die bij Amerikaanse banken legio waren - was een probleem dat alle Belgische banken hadden onderschat. Omdat we het niet kenden.’

Weet u nog waar u was toen in 2008 het faillissement van Lehman Brothers bekend werd?

Clijsters: ‘Dat was op 9 september, denk ik. (Die dag verloor Lehman Brothers 40 procent van zijn beurswaarde, vijf dagen later werd het faillissement effectief aangevraagd, red.) Ik was in Polen. Ik weet dat ik vloekte, maar de echte omvang drong pas geleidelijk door. We hebben geluk gehad dat Luc Coene toen vicegouverneur van de Nationale Bank was. Als ooit iemand een standbeeld moet krijgen, is hij het. Hij zag het komen, schatte het gevaar in en handelde. Geen enkele spaarder in België verloor geld en de banken leven nog.’

Het werd een zware crisis, die weliswaar zonder oorlog werd beslecht.

Clijsters: ‘Ik ben blij dat u het zegt. Tot voor kort was er elke dertig jaar een oorlog. In ’40-’45, ervoor die van ’14-’18 en daarvoor de Frans-Duitse oorlog. Na zo’n oorlog zet een hele maatschappij de teller op nul en herbegint ze. Dat is ons bespaard gebleven. Als de financiële crisis heeft moeten dienen om de teller op nul te zetten, zonder bloedvergieten, is het dat misschien waard geweest.’

Het zou slim zijn als ik nu zou zeggen dat ik de bankencrisis zag aankomen. Maar het is niet zo.

Drie jaar later kwam u terug bij Dexia Bank, dat een jaar later Belfius heette. Hoe kwam u aan die naam?

Clijsters: ‘Eind februari 2012 moesten we de eerste resultaten bekendmaken en die waren rampzalig. We hadden een verlies van 1,4 miljard euro door de afboeking van Grieks overheidspapier. Dat kreeg ik niet verkocht. Dus probeerde ik iets anders. Ik bouwde een spanning op naar een nieuw merk, dat ik op dezelfde persconferentie van die 1,4 miljard zou aankondigen.’

‘Van het personeel kwamen 4.500 voorstellen binnen. Uiteindelijk hielden we er tien over. Eén krant had die tien namen gezien en iedereen begon erover te schrijven. Maar de avond voor de persconferentie riep ik mijn team, dat op één naam had gewerkt, bijeen. Ze kregen één nacht om alles te veranderen, ik besliste dat het Belfius zou worden. ‘Bel’ moest erin, dat gaf de internationale markten vertrouwen.’

(toont zijn smartphone en de app van Belfius) ‘Ken je het logo? Kijk: het moest vierkant zijn, rood en de arrogantie van de X in Dexia moest eruit. We vervingen het door een gelijkheidsteken. Op de persconferentie had iedereen het over de naam, er werd mee gelachen: ‘Haha, precies Bifidus!’ Dat was ideaal. Over die 1,4 miljard euro verlies sprak geen mens.’

De glimlach die nu op zijn gezicht staat, is die van de marketeer. De man die eerder bij Unilever merken als Royco en Calvé succesrijk maakte en later namen als Fortis en Fintro lanceerde, had het geflikt. ‘Dat is een moment van fierheid, ja. Nu vindt iedereen Belfius een sterk merk. De medewerkster die de naam bedacht, iemand van de hr-afdeling, wilde als beloning eens goed gaan eten ‘in een duur restaurant’. Dat hebben we gedaan in het SAS Hotel.’

Vanavond moet niets duur zijn. We laden stoeltjes in de auto, en de vuurkorf van 35 euro uit de Hubo, en rijden zacht naar de uithoek van het strand van De Panne. Zonder radiogeluid, maar op het schermpje is nog te zien naar welke zender Clijsters het laatst luisterde. VBRO, een regionale zender met als slogan: ‘Ik luister Nederlandstalig.’ Bij het schrijven van dit verhaal even op Google gezocht en live geluisterd: Jo Vally zingt ‘Neem me mee.’ En Clijsters neemt ons mee naar de zee. We slaan het pad in langs residentie Dunepanne, en volgen een betonnen pad. Het vuur gaat aan.

Mogen we toch iets vragen over de beursgang van Belfius? Is de kogel nu door de kerk?

Clijsters: ‘Wat de voorbereiding betreft wel. Maar dat betekent niet dat de beursgang een feit is. Finaal is het de beslissing van de regering. En niemand kan voorspellen hoe de markt gaat evolueren. Zal die half oktober positief of negatief zijn? Is de waarde die de markt dan wil geven te laag, dan moeten we wachten. En dan is er nog het vierletterwoord...’

Arco.

Clijsters: ‘Ik vind dat complex en jammerlijk. Het raakt veel mensen voor wie een paar duizend euro een groot verschil is. Daar moeten we ons van bewust zijn. Ik hoop dat er een oplossing komt die met Europa kan worden kortgesloten.’

U zei: ‘Als er geen oplossing voor Arco is, zal dat de waarde van een beursgang beïnvloeden.’

Clijsters: ‘Dat is zo. Je kan lang discussiëren over het bedrag, dat kan groot of klein zijn, maar het zal een effect hebben. Driekwart van het opgehaalde geld komt wellicht van internationale institutionele investeerders. Die hebben veel keuze. Als er nog onzekerheid is waarvan ze de impact niet duidelijk kunnen berekenen, heeft dat altijd een effect.’

Is mits meer zekerheid over die Arco-deal de weg vrij voor een beursgang?

Clijsters: ‘De markt is de grootste onbekende. Kijk naar wat recentelijk is gebeurd. Niemand had de brexit verwacht. Donald Trump raakte verkozen in de VS. (ironisch:) Het summum van de democratie. Wat gebeurt er met Italië? En de ECB houdt langer dan voorzien haar lage rente aan. Voor banken is dat een moeilijk scenario. Soms, zoals de jongste dagen, denk ik dat het de goede kant uitgaat. Maar wat gaat het in oktober zijn? En voor dit jaar is dat de enige window of opportunity. Later zou je al op basis van het derde kwartaal moeten gaan, maar niemand heeft dat graag. En dan is het al april 2019, wanneer de cijfers van het volledige boekjaar 2018 beschikbaar zijn.’

Die 600.000 Arco-coöperanten die klant zijn bij Belfius, zijn goed voor 20 miljard euro. Wat als zij opstappen?

Clijsters: ‘Die zijn natuurlijk belangrijk. Een aantal is al vertrokken. Zij die bleven, hebben nog hoop maar weten dat het niet voor de hand ligt. Ik denk dat ze vinden dat de bank hen goed bedient. Men ziet dat ook te eng. Vergeet het dat al die coöperanten CD&V-kiezers zijn. De verkoop van die coöperatieve aandelen dateert van lang geleden. Intussen is de bevolking veranderd en is de politieke wereld geëvolueerd.’

Zegt u daarmee aan de N-VA: pas op, er zijn ook kiezers van jullie bij?

Clijsters: ‘Ik zeg dat aan elk partij. In mijn aanvoelen is dat grotendeels een staalkaart van Vlaanderen. Kijk naar wie allemaal lid is van het ACV of de CM. Die mensen sluiten zich bij een vakbond of mutualiteit aan omdat ze de dienstverlening er goed vinden. Daarom stemmen die niet allemaal voor CD&V... Alle Arco-mensen in het CD&V-kamp situeren strookt misschien met het politieke discours, maar niet met de feiten.’

Zeker vijf keer onderbreekt hij zijn betoog om te wijzen op de zon en de zee en al die glinsterende beekjes die het wegtrekkende water achterliet. ‘Het lijkt of die geultjes in brand staan. Voor hetzelfde geld zit je nu in een dure oldtimer. Maar is dat beter? Ik denk het niet. Ik zou hier moeten komen lopen. Helaas, ik ben niet sportief.’

Ooit zei u dat u één droom, of één illusie had: een paar kilo afvallen. Lukte dat?

Clijsters: (met brede smile) ‘Nee, ik probeer het alleen wat binnen de perken te houden. Maar het leven is relatief, hè. Sommigen maken van gezond ouder worden een fetisj. Het wordt een doel op zich en

ze ontzeggen zich zo allerlei geneugten. Ieder zijn keuze, maar ik heb dat niet. Ouder worden is een fact of life. Ik werk wel te veel. En mijn vrouw vindt dat ook.’

U bent 68, uw mandaat loopt tot 2020.

Clijsters: ‘Ten laatste, hè. Ik moet me er ook nog goed bij voelen.’

Hoeveel dagen per week werkt u?

Clijsters: ‘Normaal drie dagen op de bank, één dag voor de hogeschool in Leuven en een halve dag voor wat start-ups en jonge bedrijfjes die ik begeleid.’

Dan blijft maar een halve dag over.

Clijsters: ‘Maar ik doe bijna niets meer ’s avonds en in het weekend.’

Vergeet het dat al die Arco-coöperanten CD&V-kiezers zijn.

U sprak al over relativeren, hoe deed u dat in het moeilijke Belfius-begin?

Clijsters: ‘Als het me te veel wordt, ga ik voor een schilderij zitten. In de collectie van Belfius zitten hele mooie. Als ik daar een kwartier naar kijk, kom ik tot rust.’

Hebt u een favoriet werk?

Clijsters: ‘Ja, ‘De dronkaards’ van Ensor. Vandaag staat er een beeld in mijn kantoor. Het toont de vijf silhouetten van Sovjetleiders, zoals we ze vroeger op 1 mei op het Rode Plein in Moskou zagen, op een balkon bij de militaire parade. (lacht) Als ik dat zie, voel ik me minder alleen en word ik geconfronteerd met de vergankelijkheid van regimes.’

‘Ik was er overigens als praeses van Ekonomika bij toen Paribas dat beeld kocht voor een tentoonstelling die het Vlaams Economisch Congres organiseerde. Dat was in 1974. Ik heb het teruggevonden in onze kelders en liet het op mijn bureau zetten.’

Hoe vaak bent u in de Belfius-crisisperiode op kantoor blijven slapen?

Clijsters: ‘Toch een nacht of vijf. Het waren hectische maanden, voor mij en voor CFO Johan Vankelecom, die ook enorme verdiensten heeft. Soms gebeurde het dat we om 17 uur nog 2 miljard euro moesten vinden. Dan was het de moeite niet meer om nog naar huis te gaan.’

Dan moest u bellen: ‘Schat, eet maar zonder mij, ik zoek nog 2 miljard.’

Clijsters: ‘Je hebt een sterke vrouw nodig die dat accepteert. Met Monique heb ik bijna nooit over de bank gepraat. Vroeger legde ik haar wel eens een publiciteitscampagne van Unilever of Fortis voor. (lacht) Als zij het goed vond, wist ik: we zijn er nog niet. Vond zij het niets, dan wist ik dat we iets hadden. Ze is nogal atypisch in haar smaak en inschatting. Ze voelt wel perfect aan wanneer ik gespannen ben en kan daarmee omgaan.’

Collega’s spreken over uw GVT. Wat houdt die Gezond Verstand Theorie in?

Clijsters: ‘Keep it simple. First things first. Zo herleid je problemen tot de essentie en word je geen slachtoffer van complexe theorieën.’

U toont zich, ook vanavond, van uw menselijke kant. Bent u een uitzondering onder bankiers?

Clijsters: ‘Absoluut niet. Bankiers hebben een slecht imago. Dat vind ik erg. Een maatschappij heeft banken nodig omdat ze een deel van de grondstof voor welvaart zijn. Dus hebben we bankiers nodig die in het sociaal weefsel zitten. Belfius doet elk jaar analyses van alle gemeentefinanciën en doet voor elke gemeente aanbevelingen. Daar doen ze mee wat ze willen, maar het is een meerwaarde. Idem voor de ziekenhuizen. Ik denk dat we daar een toegevoegde waarde hebben.’

Er komt een bulldozer aan. Alsof het strand en dit pad worden schoongeveegd. Het lijkt een teken: de avond is voorbij. We keren de korf om, zand dooft de gloeiende blokken. Het is de eerste zomer waarin Clijsters niet naar het zuiden van Frankrijk trekt. Bewust. Hij is bereikbaar voor de bank. En voor de regering.

