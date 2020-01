Jos Clijsters twee jaar langer voorzitter Belfius

De zoektocht naar een nieuwe voorzitter bij Belfius neemt een onverwachte wending: Jos Clijsters, de huidige voorzitter van de raad van bestuur, doet er straks twee jaar bij. Clijsters, die 70 wordt in maart, was aanvankelijk geen kandidaat om zichzelf op te volgen.

Die oplossing wordt gesteund door het management én de raad van bestuur van Belfius. Maar de verlenging moet nog formeel bekrachtigd worden door het benoemings- en remuneratiecomité van Belfius, de raad van bestuur en de algemene vergadering. Nu donderdag is er een raad van bestuur. De algemene vergadering komt eind april samen. Gezien de federale regering (sinds 2011) de enige aandeelhouder is van de bank, zal die laatste horde een formaliteit zijn.

Dierckx

De laatste weken zag het ernaar uit dat Filip Dierckx (ex-BNP Paribas Fortis) de topfavoriet was om Jos Clijsters op te volgen. Maar een mogelijk belangenconflict van Dierckx gooide roet in het eten.

Meerdere bronnen stellen dat Dierckx zich aan belangenvermenging bezondigd heeft in een kredietdossier van BNP Paribas Fortis met de hr-dienstengroep SD Worx, waar hij uitvoerend voorzitter is. Dierckx ontkent dat. Hij verklaarde begin deze maand dat hij bij BNP Paribas Fortis nog moeilijk kon functioneren omdat was uitgelekt dat hij mogelijk Belfius-voorzitter zou worden en hij geïnteresseerd is in de job.