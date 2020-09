Justitie: 'De Fortis-zaak was niet echt een dossier van financiële criminaliteit'

De Fortis-top in betere tijden, toen die zich per helikopter verplaatste van de aandeelhoudersvergadering in Brussel naar die in Utrecht.

Na bijna twaalf jaar is de strafzaak tegen de ex-toplui van Fortis gestrand op een verjaring. Waarom draaien zulke grote financiële dossiers steevast in de soep in ons land? 'De dossiers worden nu veel beter beheerd dan vroeger', belooft openbaar aanklager Christophe Reneison, die de strijd tegen de financiële criminaliteit coördineert.

Op 28 oktober 2008 maakte De Tijd bekend dat een Brusselse onderzoeksrechter zou uitzoeken of de (ex-)toplui van Fortis zich schuldig hadden gemaakt aan misdrijven zoals marktmanipulatie. Was er cruciale bedrijfsinformatie achtergehouden of verdraaid voor de buitenwereld? Ofschoon het Brusselse gerecht al jaren een kwalijke reputatie had om grote financiële strafzaken te laten aanslepen tot ze verjaren, was de toenmalige financiële sectie van het Brussels parket vastberaden om met deze mediatieke zaak het tegendeel te bewijzen. Politie en gerecht beloofden ‘kosten noch moeite te besparen’ om de zaak uit te spitten.

Acht jaar later kopte De Tijd: ‘Verjaring dreigt voor grote Fortis-strafzaak.' Het doel om de zaak voor 2019 berecht te krijgen leek steeds minder haalbaar. Bij het Brussels parket was er nog weinig animo om verder werk te maken van het strafdossier. Op 20 december 2018 kreeg de Fortis-zaak het nekschot. ‘Gerecht begraaft Fortis-dossier na ruim tien jaar’, maakte deze krant bekend. Het was nog een kwestie van tijd tot de Brusselse raadkamer zou bevestigen dat alle tenlasteleggingen waren verjaard, wat gisteren geschiedde.

Hoe is het zover kunnen komen? Pas begin 2010 waren er huiszoekingen in de zaak. De aangestelde onderzoeksrechter was nog bezig met andere grote dossiers, zoals de treinramp in Buizingen. De speurders beperkten de focus van hun onderzoek. En al een maand nadat het onderzoek in 2013 was afgerond, besloot het Brussel parket zeven (ex-)Fortis-toplui te vervolgen.

Het is normaal dat we het Fortis-dossier onderzochten, gelet op de publieke opinie. Maar finaal is mijn aanvoelen dat wat bij Fortis is misgelopen niet noodzakelijk misdrijven waren. Christope Reneison Parket-generaal van Brussel

Maar in december 2013 trok de openbaar aanklager die verantwoordelijk was voor de zaak aan de alarmbel. In een brief waarschuwde hij de gedupeerde beleggers dat het moeilijk zou worden alle procedures af te ronden voor de verjaring eind 2018. Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij moest de zaak uit handen geven.

Galante uitweg

De procedure zou nog trager verlopen dan de openbaar aanklager had voorspeld. De partijen vroegen bijkomend onderzoek, maar de onderzoeksrechter wilde die niet uitvoeren. De partijen procedeerden daartegen en kregen gelijk. Zo belandde alles op de lange baan. Het extra onderzoek was pas in 2016 klaar. Het parket zocht vanaf dan een galante uitweg en vond die in de onderhandelingen over een schikking die Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, in Nederland met de gedupeerden was begonnen. Toen daar in 2018 witte rook was, verklaarde het parket op de valreep van de verjaring dat er ‘na een nieuwe, grondige analyse’ onvoldoende bezwaren waren om de belangrijkste tenlasteleggingen over valsheid in de jaarrekeningen te vervolgen. Het dossier was begraven.

Illustreert het Fortis-dossier dat de strijd tegen de financiële criminaliteit in ons land faalt? ‘Ik denk dat de Fortis-zaak niet het beste voorbeeld is van hoe het loopt met de financiële strafzaken in ons land', nuanceert de Brusselse advocaat-generaal Christope Reneison, die voor het hele openbaar ministerie het expertisenetwerk leidt in de strijd tegen de financiële, economische en fiscale criminaliteit. 'Je kan de vraag stellen of de Fortis-zaak überhaupt een strafrechtelijke zaak was. Het is normaal dat we dit onderzochten, gelet op de publieke opinie. Maar finaal is mijn aanvoelen dat wat bij Fortis is misgelopen niet noodzakelijk misdrijven waren. Het dossier heeft vertraging opgelopen. Maar als de zaak niet verjaard was geweest, was ze misschien geëindigd met een buitenvervolgingstelling. Het belangrijkste objectief was dat de beleggers een compensatie zouden krijgen, wat is gebeurd. De Fortis-zaak is niet echt een dossier van financiële criminaliteit.’

Politieke keuze

'Ik heb het gevoel dat de strafonderzoeken naar de echte financiële criminaliteit erop vooruit zijn gegaan. Als er al vertragingen zijn, zijn die niet meer te wijten aan het openbaar ministerie, wat vroeger wel het geval was. De dossiers worden nu veel beter beheerd door het openbaar ministerie. Er wordt beter overwogen in welke grote dossiers we onze tijd steken. Die volgen we dan nauwgezet op. Voor het hele rechtsgebied van het hof van beroep van Brussel, dus zowel Leuven, Halle-Vilvoorde als Brussel, doen we dat al enkele jaren met een pool van een twintigtal gespecialiseerde financiële magistraten. Die volgen een 60-tal grote financiële dossiers op, zowel in eerste aanleg als in beroep.’