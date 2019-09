KBC-CEO: 'Dit is geen besparingsoperatie'

De herstructurering die KBC deze ochtend aankondigde is géén besparingsoperatie, verzekert CEO Johan Thijs. 'We passen de organisatie aan om sneller nieuwe producten te kunnen lanceren'

Wat is de kostprijs van de operatie waarbij KBC op 3 jaar tijd 1.400 banen wil schrappen? Die vraag wil KBC-CEO Johan Thijs niet beantwoorden. 'Er is een kostprijs en er zijn opbrengsten, maar dat is niet de reden waarom we dit doen. Een pure kostenbesparing door banen te schrappen zonder dat de organisatie verandert heeft geen zin. Dan blijf je een 'dead man walking'',verklaarde hij in een conference call.

Thijs, die al langer waarschuwt voor de opmars van jonge fintechbedrijven en de opkomst van technologiebedrijven als Amazon, Google en Facebook in de wereld van het betaalverkeer, zegt dat zijn organisatie sneller moet kunnen reageren op die nieuwe concurrentie en de digitalisering van de sector. 'Onze klanten veranderen massaal hun gedrag en we verwachten dat de snelheid van verandering nog zal toenemen.'

Meer autonomie

Daarom moet KBC zijn klanten steeds nieuwe en betere ervaringen aanbieden. 'We moeten sneller kunnen beslissen en projecten rapper uitvoeren', zegt Thijs. Dat betekent minder managementlagen en meer mensen per chef. 'Dan zijn managers verplicht hun werknemers meer autonomie te geven'.

We kunnen niet op onze lauweren rusten. Johan Thijs CEO KBC

Gaat het dan slecht bij KBC? In geen geval, vindt Thijs. 'We doen dit in een positie van sterkte. We zijn een van de beste gekapitaliseerde banken, we hebben een stevige liquiditeit en een goede winstgevendheid.'

'Maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. We mogen niet denken dat we er al zijn, want dan kom je er niet', zegt Thijs.

Jobcenter

De herstructurering gebeurt zonder sociaal plan en zonder gedwongen ontslagen. 'We doen het the KBC-way', benadrukt Thijs. 'We doen het stapsgewijs en anticiperen. Dan moeten we later niet op één moment een grote ontslagronde doorvoeren.'

De 1.400 afvloeiingen zullen gebeuren met mensen die op pensioen gaan en mensen die iets buiten KBC gaan doen, van een overstap naar de concurrentie tot een eigen zaak beginnen. Het wordt ook een grote reshuffle: sommige jobs verdwijnen, maar er komen er ook heel wat nieuwe bij.

Met het KBC Jobcenter hebben we een interne VDAB. Die werkt perfect. Johan Thijs CEO KBC

Hoe krijg je dan de juiste mensen op de juiste plaats? 'We hebben nu geen individueel plan voor elke persoon', zegt Thijs. 'En ja, soms zullen er ook supergetalenteerde mensen die we willen houden op pensioen gaan of naar de concurrentie trekken', geeft de CEO toe.

Maar de topbankier benadrukt dat het gaat om een plan op bijna 3,5 jaar. 'Mensen van wie de job verdwijnt, leiden we op voor een andere job of zetten we elders in de organisatie in. Met het KBC Jobcenter hebben we hiervoor een eigen organisatie, een interne VDAB. Die speelt een sleutelrol en dat werkt perfect.'

Minerva