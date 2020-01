KBC-aandeelhouder Alain Bostoen duikt op in kapitaal VDK Bank

De Gentse ondernemer en investeerder heeft een belang van minstens 4 procent opgebouwd in de Gentse financiële instelling.

Alain Bostoen, de topman van het Gentse chemie- en wasmiddelenbedrijf Christeyns, blijkt behalve aandeelhouder van KBC en KBC-bestuurder ook aandeelhouder te zijn van de kleine Gentse KBC-sectorgenoot VDK Bank. Dat leert een akte in het Belgisch Staatsblad.

Het gaat om een recente akte, voor de oprichting van de vennootschap Alginvest door Algimo, een investeringsvehikel van de familie Bostoen. De website De Rijkste Belgen maakte woensdag melding van die nieuwe firma die als enige bestuurder Alain Bostoen krijgt.

In natura

Alginvest krijgt al meteen een kapitaal mee van 68,2 miljoen euro. Dat komt bijna helemaal van de inbreng in natura van 840.901 aandelen KBC en 2.023 aandelen van VDK Bank. Die zijn respectievelijk goed voor een belang van 0,2 en 4 procent.

Het was tot nu toe niet geweten dat Bostoen ook in het kapitaal zat van VDK Bank. Zijn instap gaat terug tot 2016. Toen vond VDK een oplossing voor het belang van 20,1 procent dat investeerder Arco van de hand diende te doen als onderdeel van zijn vereffening in het zog van de val van Dexia.

De Tijd meldde toen dat de aandelen werden overgenomen door enkele bestaande aandeelhouders van VDK Bank en een niet nader bekende Gentse investeerder. Nu blijkt het te gaan om Bostoen, kreeg De Tijd woensdag bevestigd. Alain Bostoen zelf wou woensdag in een reactie geen commentaar kwijt.

300 miljoen

De inbreng van VDK-aandelen gebeurt tegen 5.952 euro per stuk. Daardoor is het belang iets meer dan 12 miljoen euro waard. Dat waardeert heel VDK op 300 miljoen euro. VDK noteert ook op de Expert Market van Euronext. De laatste koers daar (van 3 december 2019) is 4.100 euro, maar de Expert Market is doorgaans geen goede graadmeter voor de waarde van een onderneming.