KBC-baas Thijs nog drie jaar langer Febelfin-voorzitter

Johan Thijs, de topman van KBC, verlengt zijn mandaat als voorzitter van de Belgische bankenkoepel Febelfin met drie jaar. Een breuk met de traditie, want tot dusver leverden de vier Belgische grootbanken om de drie jaar om beurt de voorzitter.

Thijs was in het voorjaar van 2017 voorzitter geworden van Febelfin na het onverwachte vertrek van toenmalig ING België-topman Rik Vandenberghe. Het mandaat van de KBC-topman bij de Belgische bankenlobby liep eind dit jaar ten einde.

Traditiegetrouw kiezen de vier Belgische grootbanken - BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius - om beurten de voorzitter van Febelfin. Normaal was Belfius aan de beurt om te kiezen wie de Belgische banksector mag vertegenwoordigen.

Beurtrol

Dat beurtrolsysteem hebben de Febelfin-bestuurders stopgezet. Het bestuur van Febelfin besliste Thijs’ mandaat met drie jaar te verlengen tot eind 2023. Ook ondervoorzitter Dirk Wouters, de topman van Bank J. Van Breda, verlengt zijn mandaat met drie jaar, bevestigde de bankenkoepel dinsdag.

60.000 Jobs Febelfin vertegenwoordigt 250 financiële instellingen en 60.000 rechtstreekse jobs in de financiële sector.

Als voorzitter van Febelfin is Thijs de belangrijkste vertegenwoordiger van de banksector in dit land. Febelfin vertegenwoordigt 250 financiële instellingen in België, goed voor bijna 60.000 rechtstreekse jobs. Als Febelfin-voorzitter zat Thijs eerder dit jaar om de tafel met de federale regering en de Nationale Bank om een financieel noodplan uit te werken voor burgers en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis.

Maar ook over andere dossiers, zoals bijvoorbeeld de bankentaksen, moet de Febelfin-voorzitter met de overheid onderhandelen. Dat verklaart allicht waarom uiteindelijk werd gekozen geen bankier van Belfius - in handen van diezelfde overheid - naar voren te schuiven als voorzitter van de bankenkoepel.

Nadrukkelijke stempel

In bankierskringen valt te horen dat Thijs de voorbije jaren nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt op de organisatie van Febelfin. Toen Karel Van Eetvelt, een goede kennis van Thijs en intussen aan de slag bij voetbalclub Anderlecht, drie jaar geleden werd aangesteld als CEO van Febelfin, zagen sommige critici daar een ‘KBC-putsch’ in. Intussen is de dagelijkse werking van de bankenfederatie in handen van Karel Baert. De voormalige toprecruiter voor de financiële sector werd eind maart officieel aangesteld als CEO.