KBC-baas krijgt iets minder loon over 2020

Johan Thijs, de topman van KBC, heeft over 2020 een loon van 2,25 miljoen euro gekregen. Daarmee ligt Thijs' jaarlijkse vergoeding 5 procent onder het bedrag dat hij in 2019 ontving.

Ook de andere directieleden van KBC vallen 4 tot 5 procent lager uit in vergelijking met een jaar eerder, leert het jaarverslag dat de bank en verzekeraar donderdag publiceerde.

Thijs had over 2020 recht op een vast salaris van 1.266.000 euro. Daarnaast krijgt de KBC-topman nog twee individuele bonussen in cash en aandelen van telkens 63.720 euro. Dat wordt nog aangevuld met twee prestatiegebonden bonussen van 164.227 euro, opnieuw in cash en aandelen.

Niet al die bonussen worden meteen uitgekeerd. De uitbetaling van die variabele vergoedingen gebeurt gespreid in de tijd en is verbonden aan een aantal voorwaarden.

Pensioentoelagen

Ten slotte krijgt Thijs nog eens 506.400 euro aan pensioentoelagen en wordt in het jaarverslag ook melding gemaakt van 17.254 euro aan 'andere voordelen'. De som die Thijs over 2020 uitbetaald krijgt, bedraagt zo 2.211.694 euro. In vergelijking met wat de KBC-topman vorig jaar effectief uitbetaald kreeg, ligt dat bedrag ruim een derde hoger.