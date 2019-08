KBC-baas wil fiscaal voordeel voor alle spaarproducten

Hij vraagt zich in de marge van KBC's halfjaarpresentatie af waarom de overheid spaarboekjes nog fiscaal bevoordeelt via de vrijstelling van de roerende voorheffing tot 980 euro intresten. 'Men bevoordeelt een product dat verlieslatend is, waarbij de klant aan koopkracht verliest. Waarom wordt niet om het even welk spaarproduct fiscaal gestimuleerd? Dan kan de klant vrij kiezen.'