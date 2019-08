KBC bekijkt verkoop Sloveense verzekeraar

NLB Vita kan volgens de Sloveense pers bij een verkoop mogelijk 40 tot 60 miljoen euro opbrengen voor KBC en de Sloveense bank NLB.

Voor de bank-verzekeraar KBC is Oost-Europa de tweede thuismarkt. De groep is er vooral actief in Tsjechië, Hongarije en Bulgarije. Daarnaast is er de relatief kleine levensverzekeraar NLB Vita in Slovenië, het nummer drie op de lokale markt. NLB Vita is voor 50 procent in handen van KBC, de rest zit bij de Sloveense bank NLB.

KBC en NLB richtten de verzekeraar in 2003 op. Dat was een onderdeel van de Sloveense plannen van de Vlaamse groep die ook in het kapitaal van NLB stapte, met de bedoeling later de controle over de bank te verwerven. Dat lukte echter niet en NLB werd een probleemdossier voor KBC, dat uiteindelijk in 2012 het resterende belang doorschoof naar de Sloveense overheid. De Bel20'er behield wel zijn participatie in NLB Vita.

Europa

De bank NLB gaat zich nu waarschijnlijk ontdoen van haar belang in NLB Vita. De verkoop was een voorwaarde van de Europese Commissie voor de goedkeuring van het uitstel van de gedeeltelijke privatisering van de bank door de Sloveense regering. Die privatisering was op haar beurt gekoppeld aan de staatssteun voor de bank in 2013. Ze werd in juni van dit jaar een feit door de verkoop van een extra belang van 10 procent.

NLB liet in een reactie op berichten van lokale media formeel weten de verkoop van NLB Vita te overwegen. KBC doet dat ook. 'Slovenië is geen kernmarkt voor ons. We bekijken de mogelijkheid om eventueel ons belang van 50 procent mee te verkopen, in een gezamenlijke beweging', zegt KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht.