KBC beperkt transacties met Iran na herinvoering Amerikaanse sancties

Door de aanscherping komt alles opnieuw bij het oude, dus de situatie voor de versoepeling in 2016. De bank besliste toen om klanten die ze door en door kent uit de thuismarkten Belgiƫ, Tsjechiƫ, Slovakije en Hongarije te steunen in hun handel met Iran. Het mocht daarbij enkel om authentieke handelsactiviteiten gaan, dus in lijn met de eigen bedrijfsactiviteiten. Het was en is beperkt tot niet-Amerikaanse handel en steeds onderwerp van screening. 'Een zeer restrictief beleid', aldus de woordvoerder.