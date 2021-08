KBC betaalt fors dividend na sterke resultaten

Dankzij een winstherstel in alle regio's zette KBC een veel beter kwartaalresultaat neer dan vorig jaar, toen de pandemie het bedrijf dwong om 845 miljoen euro provisies te nemen voor mogelijke kredietverliezen.

Die situatie is nu gekeerd: KBC kon al voor 130 miljoen euro waardeverminderingen op kredieten terugnemen, meer dan de 76 miljoen euro in het eerste kwartaal . Samen met een stijging van de rente-inkomsten compenseerde dat een daling van de verzekerings- en tradinginkomsten.

Het uiteindelijke nettoresultaat van 793 miljoen euro lag fors boven de gemiddelde analistenverwachting van 739 miljoen euro. De meest optimistische analist had 790 miljoen euro kwartaalwinst ingecalculeerd.

De renteverhoging die de Tsjechische nationale bank eerder aankondigde heeft een dubbel effect op de cijfers van KBC: de prestaties op de tweede thuismarkt verbeteren en de groep kan er ontsnappen aan de negatieve ECB-rente die de Belgische tak treft. Liquiditeiten in Praag deponeren leverde de voorbije jaren al een lucratieve vluchtroute op die tijdelijk door corona werd afgesneden.

Die Tsjechische renteverhoging is een van de redenen waarom CEO Johan Thijs zijn prognose voor de rente-inkomsten optrekt: van 4,3 naar 4,4 miljard euro. Hij is ook overtuigd van de kwaliteit van de kredietportefeuille: de kredietkosten voor het volledige jaar zal op 0 basispunten liggen, terwijl de groep normaal rekening houdt met 30-40 basispunten. Door zware coronaprovisies aan te leggen vorig jaar heeft KBC zich dus al voldoende ingedekt tegen mogelijke wanbetalers.

Overstromingen

De groep waagt zich voor het eerst ook aan een inschatting van de schade van de overstromingen die ons land vorige maand troffen. De groep rekent voorlopig op een negatieve impact van 41 miljoen euro. Dat cijfer lijkt al bij al mee te vallen, mogelijk omdat KBC Verzekeringen in de meest getroffen Waalse regio's minder actief is dan sommige concurrenten.

Dividend

Thijs bevestigt ook dat de aangekondigde dividendtrein in het najaar zal vertrekken. Nu de ECB de coronabeperkingen op dividend heeft opgeheven wil het bestuur van de bank in november een uitgesteld brutodividend van 2 euro uitkeren over boekjaar 2020 én een voorschot van 1 euro uitbetalen op het dividend van 2021.