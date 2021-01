KBC bouwt mee aan 'Ierse Payconiq'

KBC werkt in Ierland samen met drie grootbanken om een gemeenschappelijke betaalapp te ontwikkelen. De banken willen daarmee een alternatief vormen tegen fintechs.

De Belgische bank stond in 2017 mee aan de wieg van Payconiq Belgium, een app om mobiel te betalen in winkels en op het internet, die later fuseerde met Bancontact. Behalve KBC zijn de grootbanken Belfius, BNPP Fortis, ING en AXA Bank aandeelhouder. Payconiq moest een alternatief worden voor buitenlandse betaalreuzen en fintechspelers.

In Ierland slaan vier grote banken nu ook de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een betaalapp. KBC bank Ireland, Allied Irish Banks (AIB), Bank of Ireland en Permanent TSB richten daarvoor de joint venture Syntech Payments op.

Het nieuwe mobiele betaalsysteem zou in de zomer vorm krijgen en zou niet alleen door de vier oprichters maar ook door andere financiële instellingen gebruikt kunnen worden. Voor de technologie wordt geen beroep gedaan op Bancontact Payconiq: er is een ander platform gekozen.

Te duchten concurrent

In ons land bestaat een lange traditie van samenwerking tussen de banken, maar in Ierland is het een mijlpaal. Dat de banken er hard inzetten op meer digitale dienstverlening komt omdat ze de hete adem in de nek voelen van neobanken.

1 miljoen Revolut De mobiele bank Revolut heeft al 1 miljoen klanten in Ierland.

Vooral het Britse Revolut is een te duchten concurrent. Die claimt al meer dan 1 miljoen klanten te hebben in Ierland. Dat betekent dat ruim een op de vier Ieren een account heeft bij de digitale bankenbestormer.