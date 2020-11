KBC doet beter dan verwacht in derde kwartaal

Met een nettowinst van 697 miljoen euro in het derde kwartaal overtreft de bank- en verzekeraar de gemiddelde verwachting. De prognoses over de impact van de coronacrisis op de kredietportefeuille worden niet bijgestuurd.

Analisten hadden er op gerekend dat KBC tussen juli en eind september een nettowinst zou boeken van 600 miljoen euro. De bank en verzekeraar springt over die lat. De nettowinst van 697 miljoen euro ligt een dikke 13 procent hoger dan wat de groep in het derde kwartaal van vorig jaar kon voorleggen.

Het is ook beduidend meer dan de nettowinst in het voorgaande kwartaal van dit jaar. In augustus zag KBC haar tweedekwartaalwinst kelderen omdat de bank 746 miljoen euro opzij had gezet om eventuele verliezen op te vangen op leningen die niet of laattijdig worden terugbetaald als gevolg van de coronacrisis. Voor het afgelopen derde kwartaal heeft KBC 52 miljoen euro aan waardeverminderingen geboekt.

KBC-topman Johan Thijs had er eerder al op gewezen dat het allicht pas begin volgend jaar duidelijk zal worden wat de impact van de pandemie op de kredietportefeuille van de groep zal zijn. Meerdere steunmaatregelen - de regering-De Croo besliste deze week bijvoorbeeld nog om bedrijven tot eind januari te beschermen tegen faillissement - vallen namelijk pas eind dit jaar of begin 2021 weg.

Strategische update

KBC had dit voorjaar al ingeschat dat de bank en verzekeraar dit jaar 1,1 miljard euro aan kredietverliezen zal moeten slikken. In een worst case scenario zou dat 1,6 miljard euro zijn. De groep herhaalt donderdag die prognoses. De nieuwe besmettingsgolf en de nieuwe lockdowns maken KBC dus niet nog somberderder.

Tegelijk zag KBC de netto rente-inkomsten in het derde kwartaal verrassend met 4 procent oplopen. De netto rente-inkomsten meten wat de bank verdient op haar kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren. Een factor bij de stijging van die inkomsten is TLTRO III, de ultragoedkope cash die de Europese Centrale Bank banken die hun kredietverlening tijdens de pandemie minstens op peil houden op lange termijn ter beschikking stelt.

Daarnaast puurde de groep ook voordeel uit de goede gang van zaken van zijn schadeverzekeringspoot en de marktenzaalactiviteiten.

KBC geeft later deze middag ook een update over haar strategie. De nadruk zal daarbij liggen op de digitale dienstverlening, waar de groep verder op zal inzetten nu klanten door de coronacrisis meer dan ooit de switch richting mobiel en onlinebankieren hebben gemaakt. Om die reden had KBC eind juni al Kate aangekondigd, een spraaktgestuurde digitale assisent op de smartphone.